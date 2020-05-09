09 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ivanka Trump'ın en yakınındaki ismin koronavirüs testi pozitif çıktı

Ivanka Trump'ın en yakınındaki ismin koronavirüs testi pozitif çıktı

Koronavirüsün merkezi haline gelen ’de hızlı şekilde artmaya devam ediyor. ABD Başkanı ’ın kızı ’ın kişisel asistanında tespit edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.05.2020 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020
ABONE OL
IVANKA TRUMP'A KORONA ŞOKU! EN YAKININDAKİ İSİM...

medyasının haberine göre 'ın kişisel asistanının Virüsü için pozitif olduğunu söyledi. Asistanın son birkaç haftada Trump'ın kızının çevresinde olmadığı ve uzaktan çalıştığı bildirildi.

NEGATİF ÇIKTI

ABD medyası ayrıca Ivanka Trump'ın ve kocası Jared Kushner'in cuma günü negatif çıktığını söyledi.

PENCE'İN BASIN SÖZCÜSÜNÜN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

ABD Başkanı 'ın yaverine perşembe günü Corona teşhisi konulmasından ardından ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in basın sözcüsü Katie Miller'ın Corona testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bu olaydan sonra Pence'nin Lowa eyaletine ziyareti geç başladığı belirtildi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ofisinde bir kişi daha koronavirüs oldu ABD BAŞKAN YARDIMCISI MİKE PENCE'İN OFİSİNDE BİR KİŞİ DAHA KORONAVİRÜS OLDU
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA