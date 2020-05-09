Ivanka Trump'ın en yakınındaki ismin koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüsün merkezi haline gelen ABD’de vaka sayısı hızlı şekilde artmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump’ın kişisel asistanında koronavirüs tespit edildi.
ABD medyasının haberine göre Ivanka Trump'ın kişisel asistanının Corona Virüsü için pozitif olduğunu söyledi. Asistanın son birkaç haftada Trump'ın kızının çevresinde olmadığı ve uzaktan çalıştığı bildirildi.
NEGATİF ÇIKTI
ABD medyası ayrıca Ivanka Trump'ın ve kocası Jared Kushner'in cuma günü negatif çıktığını söyledi.
PENCE'İN BASIN SÖZCÜSÜNÜN TESTİ POZİTİF ÇIKTI
ABD Başkanı Donald Trump'ın yaverine perşembe günü Corona teşhisi konulmasından ardından ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in basın sözcüsü Katie Miller'ın Corona testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bu olaydan sonra Pence'nin Lowa eyaletine ziyareti geç başladığı belirtildi.
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