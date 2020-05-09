"Cumhurbaşkanımız bizi ortada koymaz" diye seslenen ve 90 gündür arabada yaşayan Ummuhan nineye yardım eli uzandı
İstanbul'da Küçükçekmece'deki evlerinden çıkartıldıkları için Maltepe Sahil'de bulunan karavan parkındaki arabalarında 90 gündür yaşayan 82 yaşındaki engelli Ummuhan Karakaya ile oğlu Ümit Aslan'a yardım eli uzandı. Anne ile oğluna ev tutulup içine eşya yerleştirildi. Ramazan ayında iftarlarını yeni evlerinde yapan aile yardım edenlere teşekkür etti. Başkan Erdoğan'a seslenen Karakaya "Cumhurbaşkanımızın bizden haberi yok olsa bizi böyle ortalıkta koyar mıydı" demişti.
Maltepe Sahili'nde 90 gündür oğlu ile arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadında devlet kurumları ve yardımseverler sahip çıktı. Küçükçekmece'deki evlerinden çıkartıldıkları için zor durumda kalan 82 yaşındaki engelli Ummuhan Karakaya ile oğlu Ümit Aslan sıcak bir yuvaya kavuştu.
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