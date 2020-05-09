"Cumhurbaşkanımız bizi ortada koymaz" diye seslenen ve 90 gündür arabada yaşayan Ummuhan nineye yardım eli uzandı

Maltepe Sahili'nde 90 gündür oğlu ile arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadında devlet kurumları ve yardımseverler sahip çıktı. Küçükçekmece'deki evlerinden çıkartıldıkları için zor durumda kalan 82 yaşındaki engelli Ummuhan Karakaya ile oğlu Ümit Aslan sıcak bir yuvaya kavuştu.