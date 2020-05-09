09 Mayıs 2020, Cumartesi
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"Cumhurbaşkanımız bizi ortada koymaz" diye seslenen ve 90 gündür arabada yaşayan Ummuhan nineye yardım eli uzandı

'da 'deki evlerinden çıkartıldıkları için 'de bulunan karavan parkındaki arabalarında 90 gündür yaşayan 82 yaşındaki engelli Ummuhan ile oğlu 'a yardım eli uzandı. Anne ile oğluna ev tutulup içine eşya yerleştirildi. Ramazan ayında iftarlarını yeni evlerinde yapan aile yardım edenlere teşekkür etti. Başkan Erdoğan'a seslenen Karakaya " bizden haberi yok olsa bizi böyle ortalıkta koyar mıydı" demişti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.05.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'A SESLENMİŞTİ! UMMUHAN NİNEDEN HABER VAR

Maltepe Sahili'nde 90 gündür oğlu ile arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadında devlet kurumları ve yardımseverler sahip çıktı. 'deki evlerinden çıkartıldıkları için zor durumda kalan 82 yaşındaki engelli Ummuhan ile oğlu sıcak bir yuvaya kavuştu.

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