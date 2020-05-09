Hangisi üzerinde desen bulunmayan, ince dokunmuş, parlak, tok ve ipekli bir kumaştır? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde Hangisi üzerinde desen bulunmayan, ince dokunmuş, parlak, tok ve ipekli bir kumaştır? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran Hangisi üzerinde desen bulunmayan, ince dokunmuş, parlak, tok ve ipekli bir kumaştır? sorusunun yanıtı burada! Peki, Hangisi üzerinde desen bulunmayan, ince dokunmuş, parlak, tok ve ipekli bir kumaştır? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...

A: Canfes

B: Kaşmir

C: Ferace

D: Hotoz

Doğru cevap: A: Canfes