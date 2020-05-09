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Hangi dizinin televizyondaki ilk yayın tarihi, diğerlerininkinden daha geçtir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (9 Mayıs)

Hangi dizinin televizyondaki ilk yayın tarihi, diğerlerininkinden daha geçtir? Kim Olmak İster 9 Mayıs 2020 tarihli yeni bölümünde Hangi dizinin televizyondaki ilk yayın tarihi, diğerlerininkinden daha geçtir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı araştırılıyor. İşte, Milyoner’de merak edilen sorunun yanıtı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.05.2020 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020
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HANGİ DİZİNİN TELEVİZYONDAKİ İLK YAYIN TARİHİ, DİĞERLERİNİNKİNDEN DAHA GEÇTİR? KİM MİLYONER OLMAK İSTER SON BÖLÜM 9 MAYIS

Hangi dizinin televizyondaki ilk yayın tarihi, diğerlerininkinden daha geçtir? Kim Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde Hangi dizinin televizyondaki ilk yayın tarihi, diğerlerininkinden daha geçtir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran Hangi dizinin televizyondaki ilk yayın tarihi, diğerlerininkinden daha geçtir? sorusunun yanıtı burada! Peki, Hangi dizinin televizyondaki ilk yayın tarihi, diğerlerininkinden daha geçtir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...

A: Kaygısızlar

B: Çiçek Taksi

C: Bizimkiler

D: İkinci Bahar

CEVAP: D: İkinci Bahar

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