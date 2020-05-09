Hangi dizinin televizyondaki ilk yayın tarihi, diğerlerininkinden daha geçtir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (9 Mayıs)

Hangi dizinin televizyondaki ilk yayın tarihi, diğerlerininkinden daha geçtir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Toplam 12 sorunun yer aldığı Milyoner'in bu bölümünde Hangi dizinin televizyondaki ilk yayın tarihi, diğerlerininkinden daha geçtir? sorusu gündeme oturdu. Yarışmacının zorlandığı sorunun yanıtı araştırılıyor. ATV ekranlarının fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in bu bölümüne damga vuran Hangi dizinin televizyondaki ilk yayın tarihi, diğerlerininkinden daha geçtir? sorusunun yanıtı burada! Peki, Hangi dizinin televizyondaki ilk yayın tarihi, diğerlerininkinden daha geçtir? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de merak edilen sorunun yanıtı...

A: Kaygısızlar

B: Çiçek Taksi

C: Bizimkiler

D: İkinci Bahar

CEVAP: D: İkinci Bahar