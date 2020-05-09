Tunceli'den yürekleri ısıtan haber! Derslerini takip edemeyen 35 öğrenciye televizyon ulaştırıldı

İl Milli Eğitimi Müdürlüğü tarafından, kentte EBA TV'nin uzaktan eğitimini takip edemeyen öğrencilerle ilgili çalışma yapıldı. Müdürlüğün yaptığı çalışmada televizyonları olmadığı için derslerini takip edemeyen 35 öğrenci tespit edildi. Durumdan haberdar edilen Vali Tuncay Sonel devreye girerek hayırseverlerin desteğiyle 35 televizyon aldırdı. Alınan televizyonlar valilik koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından çocukların evlerine ulaştırıldı.

"ÇOCUKLARIMIZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci'nin kendisine 35 öğrencinin evinde televizyon olmadığını bildirdiğini anımsatan Vali Tuncay Sonel, "Bunun üzerine Korana virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan öğrencilerimizin EBA TV'de derslerini takip edebilmeleri için hemen hayırsever dostlarımız ile görüştük. İvedi şekilde aldığımız 35 uydulu televizyonu Vefa Sosyal Destek Gruplarında çalışan arkadaşlarımız tarafından öğrencilerimizin evlerine gidilerek teslim edildi. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Çocuklarımız bizim için çok önemli. Her daim onların yanındayız" dedi.

"VALİ AMCAMIZ SAĞOLSUN"

Veliler ile birlikte öğrenciler, destek sağlayanlara teşekkür etti. Vali Sonel'in televizyon hediyesini kabul eden öğrenciler, "Vali amcamız sağolsun"diye teşekkür ettiler.