7 Tepeden 7 Kıtaya” projesi devam ediyor! Cumhurbaşkanlığı'ndan 7 yeni konser
23 Nisan’da “7 Tepeden 7 Kıtaya” projesiyle İstanbul’dan başlattığı konserler dizisini, Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı sürecinde Türkiye’nin farklı şehirlerine yayarak devam ettiriyor.
İnsanlığın Covid-19 salgınıyla mücadele etmekte olduğu bu dönemde, T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "Kıtaların buluştuğu İstanbul'dan dünyaya sevgi ve birlik mesajı" sloganıyla düzenlenen ve pek çok önemli sanatçının katıldığı "7 Tepeden 7 Kıtaya" konseri bir geleneğin başlangıcını müjdeliyor.
T.C. Cumhurbaşkanlığı, 23 Nisan'da "7 Tepeden 7 Kıtaya" projesiyle İstanbul'dan başlattığı konserler dizisini, Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı sürecinde Türkiye'nin farklı şehirlerine yayarak devam ettiriyor.
Cumhurbaşkanlığı, bu kez de Türkiye'nin tarihi değerlerini yansıtan 7 ayrı noktada düzenlediği 7 farklı konserle Türk milletini evlerinde geçirmekte olduğu şu günlerde hem adeta tarih içinde bir yolculuğa çıkaracak; hem de müziğin farklı türlerinden oluşturulmuş çok renkli bir konser programıyla, yılın bu en özel günlerinde gönüllere dokunacak.
Kapadokya, Afrodisias, Patara, Efes, Hierapolis, Safranbolu ve İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi'nde gerçekleşen konserlerde Ferman Akgül, Şirin Pancaroğlu – Bora Uymaz, Serkan Çağrı, Yusuf Güney, Murat Karahan, Kubat, Fettah Can izleyiciyle buluşacak.
Ana akım medya mecraları ve sosyal medyadan yayınlanacak olan konser programı şöyle:
20 Mayıs
FERMAN AKGÜL ve Ethnic Band - "Türküler ve Anadolu Pop Ezgileri"
KAPADOKYA
21 Mayıs
ŞİRİN PANCAROĞLU ve BORA UYMAZ – "Marifetnağme"
Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, Hacı Fehim Efendi, Hakkı İbrahimhakkıoğlu ve Belkıs İbrahimhakkıoğlu'nun şiirleri üzerine Şirin Pancaroğlu ve Bora Uymaz tarafından projelendirilen Tasavvuf Musikisi Konseri.
AFRODİSİAS ANTİK TİYATROSU
22 Mayıs
SERKAN ÇAĞRI ve Balkan Ensemble & Elif Buse Doğan - "Trakya ve Balkan Ezgileri"
PATARA ANTİK KENTİ
23 Mayıs
YUSUF GÜNEY
EFES ANTİK KENTİ
24 Mayıs
MURAT KARAHAN ve Antalya Devlet Opera Balesi Orkestrası - TSM Konseri
HİERAPOLİS ANTİK TİYATROSU
25 Mayıs
KUBAT - "Vazgeçilmeyen Türküler"
SAFRANBOLU
26 Mayıs
FETTAH CAN
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ
SALGIN ÖNLEMLERİ
Konserlerin organizasyonu sürecinde, salgın nedeniyle hijyen ve güvenlik önlemlerine harfiyen uyuluyor.
Tüm konserlerde yer alan müzisyen ve görevliler 60 yaş altında ve kronik rahatsızlıkları bulunmuyor. Transfer yapacak tüm araçlar profesyonel olarak dezenfekte edilerek video görüntüsü ile kayıt altına alınıyor ve araçlarda sosyal mesafe kurallarına uygun taşıma gerçekleşiyor. Konser sahnelerinde tüm sanatçı yerleşimleri sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenleniyor.
Özellikle 60 kişilik dev kadroyla gerçekleşen Hierapolis Konseri için, tüm dünyada ilk sayılabilecek ve örnek olacak şekilde alınan olağanüstü önlemler şöyle:
* Tüm orkestra üyelerine konserden 3 gün önce ve 3 gün sonra covid-19 testi yapılıyor.
* Araç kapasitelerinin ¼ 'ü oranında yolcu yerleşimi gerçekleşiyor.
* Vücut ısıları araçlara binerken ölçülüyor.
* Gidiş ve geliş transferlerinde tüm araçlarda herkes için özel sağlık kiti mevcut. Sağlık kitleri içerisinde 1 adet dezenfektan spray, 1 adet 3 katlı cerrahi maske ve tek kullanımlık bir takım eldiven bulunuyor.
* Organizasyon esnasında sunulacak ikramlarda ürünlerin hepsi paketli ve tüm sarf ekipmanları tek kullanımlık.
* Tüm sanatçı yerleşimlerinin sosyal mesafe kurallarına göre minimum 1,5 metre olmasına özen gösteriliyor. Yetersiz kalan Hieropolis Antik Tiyatro sahnesine yaklaşık 300 m2'lik ilave sahne kuruluyor.
* Sanatçılar için sağlanan sandalye, nota sehpası vs. gibi eşyalar kurulum ve yerleştirme öncesinde dezenfekte ediliyor.
* Sanatçı kulisleri ve giyinme odaları sosyal mesafe kuralına göre düzenlenip, kullanım esnasında belirlenen aralıklarla dezenfekte ediliyor.
* Tüm kurulum ve söküm çalışmalarında görev yapan çalışanlar sosyal mesafe kuralına uygun ve maske ile çalışıyor.
* Kurulum dâhil etkinlik sonuna kadar sahada bir adet ambulans bulunduruluyor.
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