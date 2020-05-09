Kocaeli'de fabrika yangını! 17 itfaiye ekibi 1 saatte söndürdü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın, 17 itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Perde sistemleri üreten fabrikadaki yangının sebebi henüz bilinmiyor.
Alınan bilgiye göre, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi 2. Caddesi mevkisinde bulunan perde sistemleri üreten bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
EKİPLER BÖLGEYE GELDİ
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.
SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın, 17 itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.
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