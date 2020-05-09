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Kocaeli'de fabrika yangını! 17 itfaiye ekibi 1 saatte söndürdü

'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada çıkan , 17 itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Perde sistemleri üreten fabrikadaki yangının sebebi henüz bilinmiyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.05.2020 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020
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FABRİKA YANGINI! SİYAH DUMANLAR YÜKSELDİ

Alınan bilgiye göre, Gebze Plastikçiler 2. Caddesi mevkisinde bulunan perde sistemleri üreten bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Kocaeli'de fabrika yangını! 17 itfaiye ekibi 1 saatte söndürdü SON DAKİKA: KOCAELİ'DE FABRİKA YANGINI! 17 İTFAİYE EKİBİ 1 SAATTE SÖNDÜRDÜ | VİDEO

EKİPLER BÖLGEYE GELDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.İtfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, 17 itfaiye ekibinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

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