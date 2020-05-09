İstanbul'da KFC şubesinde büyük skandal! Müşterilerin kartları kopyalandı

İstanbul Levent'te bulunan dünyaca ünlü tavuk Fast Food zinciri KFC'nin şubesinde sipariş veren ve yemek yiyen müşterilerin kartlarının kopyalandığı ortaya çıktı. Yaşanan skandal restorandan sipariş veren Bahar K.'nın hesabından farklı saatlerde para çekildiğini fark etmesiyle ortaya çıktı. Genç kadın önce bankaya giderek hesaplarından izni dışında para çekildiğini söyledi, daha sonra kart bilgilerinin başkaları tarafından kullanıldığı yönünde savcılığa suç duyurusunda bulundu.

GÜVENLİK KAMERALARI ELE VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı genç kadının şikâyeti sonrası konuyla ilgili soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında banka kartının kullanıldığı ATM'lerin güvenlik kameraları inceleme altına alındı. Bahar K.'nın kartının kullanıldığı olay tarihinde ATM'den para çeken kişinin bulunması için yürütülen çalışma kapsamında Hasan D. olduğu belirlendi. Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

KOPYALAMA TEKLİFİNİ İŞLETMECİ YAPMIŞ

Hasan D., emniyette verdiği ifadesinde olay tarihinden önce Levent'teki KFC restoranda çalıştığını, işletmenin sahibi Bülent T.'nin kendisi ve arkadaşı Mehmet A.'ya kart kopyalama işi yapma teklifinde bulunduğunu söyledi. Kendilerinin yapılan teklifi kabul ettiğini, restoranda ve kurye olarak gittikleri yerlerde kart kopyalama cihazını kullandıklarını ancak Bahar K.'nın kopyalanmış kartından para çeken kişinin kendisi olmadığını ifade etti.

ÜZERİNDE 8 TANE KOPYALANMIŞ KART ÇIKTI

Hasan D.'nin ifadesinin ardından gözaltına alınan Mehmet A. ise verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, Hasan D. ile olaydan 6 ay önce tartışma çıktığını bu nedenle ismini vermiş olabileceğini iddia etti. Ancak Mehmet A. hakkında yapılan araştırma da yakalandığı ve üzerinde yapılan aramada toplam 8 adet ve hepsi de kart bilgileri bulunan kopyalanmış banka/kampanya kartları ele geçirildiği ortaya çıktı. İşletme sahibi Bülent T. ise her yerde aranmasına rağmen bulunamadı.

15 YIL HAPİSLERİ İSTENİYOR

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda şüpheliler Hasan D., Mehmet A., ve Bülent T. hakkında iddianame düzenlendi. 3 şüphelinin 'Başkalarına Ait Banka Hesaplarıyla İlişkilendirilerek Sahte Banka veya Kredi Kartı Üretme, Satma vb., Sahte Banka veya Kredi Kartından Yarar Sağlama' suçları kapsamında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (Sabah)