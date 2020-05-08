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Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından maske ve eldiven için 72 saat uyarısı

Son dakika haberi... , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde atıklarının en az 72 saat çift poşette bekletildikten sonra çöpe atılması konusunda vatandaşları uyardı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.05.2020
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BAKANLIKTAN ÇOK KRİTİK 72 SAAT UYARISI

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kullanılan maske ve eldivenlerin doğaya atılmaması gerektiği bildirildi.

"#72SaatBeklet" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Güzel günler yakında. Korona salgınını hayatımızdan tamamen çıkarmak için maske ve eldiven atıklarımızı en az 72 saat çift poşette beklettikten sonra çöpe atalım. Atıklar koronavirüsle mücadelemize engel olmasın." ifadeleri kullanıldı.

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