Kaza yapan TIR, 'Karadeniz Sahil Yolu'nu trafiğe kapattı
Karadeniz Sahil Yolu Trabzon şehir içi geçişi havalimanı mevkiinde yağışlı havada kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR sahil yolunu trafiğe kapattı. Kaza da can kaybı meydana gelmezken, yaşanan kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Edinilen bilgiye göre, Rize istikametinden Giresun istikametine hareket eden 33 DDS 85 plakalı sürücüsü tespit edilemeyen TIR, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri kavşağında bulunan viyadüklerde yerlerinde ıslak olmasıyla birlikte kaza yaptı.
DORSE KISMI YOLDA KALDI
Meydana gelen kazada tır şoförü bariyerlere çarpıp dururken, dorse kısmı ise yolda kaldı. Sahil yolu bir süre kapalı kalırken, yolun geliş ve gidiş güzergahları daha sonra kontrollü bir şekilde verilmeye başlandı.
CAN KAYBI YAŞANMADI
Kaza da can kaybı meydana gelmezken, yaşanan kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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