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Kaza yapan TIR, 'Karadeniz Sahil Yolu'nu trafiğe kapattı

şehir içi geçişi havalimanı mevkiinde yağışlı havada kayganlaşan yolda kontrolden çıkan sahil yolunu trafiğe kapattı. da can kaybı meydana gelmezken, yaşanan kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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FECİ KAZA! BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Edinilen bilgiye göre, istikametinden istikametine hareket eden 33 DDS 85 plakalı sürücüsü tespit edilemeyen , Trabzonspor kavşağında bulunan viyadüklerde yerlerinde ıslak olmasıyla birlikte yaptı.

DORSE KISMI YOLDA KALDI

Meydana gelen kazada tır şoförü bariyerlere çarpıp dururken, dorse kısmı ise yolda kaldı. Sahil yolu bir süre kapalı kalırken, yolun geliş ve gidiş güzergahları daha sonra kontrollü bir şekilde verilmeye başlandı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

da can kaybı meydana gelmezken, yaşanan kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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