Kütahya'da Roma dönemine ait 27 sikke ele geçirildi
Kütahya’nın Aslanapa ilçesindeki 1. derece sit alanında yakalanan şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada Roma dönemine ait 27 sikke ile ayrıca taş ve metal objeler ele geçirildi.
Kütahya'nın Aslanapa ilçesindeki 1. derece sit alanında yakalanan şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada Roma dönemine ait 27 sikke ile ayrıca taş ve metal objeler ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Aslanapa ilçesi Karadiğin köyünde bulunan 1. derece sit alanındaki Akalan Tümülüsünde kaçak kazı yapılacağı duyumu üzerine harekete geçen Aslanapa İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek yaptıkları çalışma sonucu motosiklet ile Tümülüs bölgesine gelen bir erkek şahsın elindeki çuval ile daha önce kaçak kazı yapılan alana girdiği görüldü.
Suçüstü yakalanan İ. T isimli şahsın yanında 1 adet el detektörü, 1 adet kazma, 1 adet kulaklık, 1 adet el feneri, 1 adet başlıklı fener, 1 çift eldiven, şahsın üzerinde ise 4 adet Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ve 4 adet taş obje ele geçirildi.
Şahsın evinde yapılan aramada 23 adet sikke, 2 adet yüzük ve 6 adet metal obje olmak üzere toplam 27 adet sikke, 4 adet taş obje, 2 adet yüzük, 6 adet metal obje ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ. T isimli şahıs hakkında adli tahkikata başlanıldı.
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