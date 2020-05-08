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Selimiye'de okunan Kuran Amerika'daki iftar sofralarına ulaştı

Selimiye Yusuf Serenli, ABD'deki New York Long Island tarafından düzenlenen iftar programına sanal ortamda katılıp Kur'an-ı Kerim okuyarak binlerce kilometre uzaktaki Müslümanların Ramazan sevincine ortak oldu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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SELİMİYE'DE OKUNAN KURAN ABD'YE ULAŞTI!

Serenli, Amerika ve arasındaki saat farkı nedeniyle saat 02.00'de Mevlana Yunus Özdamar'ın sunduğu "Long Island'da İftar Sevinci" programına konuk oldu.

DUYGULAR BİRLİKTE YAŞANDI

Başta Amerika ve çevre ülkelerden binlerce Müslümanın ilgiyle takip ettiği programa Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan Serenli, daha sonra ilahi okuyarak dua etti.

Serenli, programda yaptığı konuşmada, ramazanın paylaşma ayı olduğunu ve dünyanın diğer ucundaki Müslümanlarla iletişimde olup aynı duyguları birlikte yaşamanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

"BİZLERİ EDİRNE'DEN ALIP…"

Ramazanın ibadet ve dualarla geçirildiğini belirten Serenli, şöyle devam etti:

"Bizleri 'den alıp tabiri caizse dünyanın bir ucuna götürdünüz. 'ın ustalık eseri Selimiye'den binlerce kilometre öteden bizleri izleyen kardeşlerimize Kur'an ayı olan ramazan ayında Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sesimizi ulaştırmış olduk. Tüm Müslüman alemine hayırlı ramazanlar diliyorum. Orada şu anda iftar vakti, tüm Müslüman kardeşlerimize hayırlı iftar diliyorum. Allah bizi Kadir Gecesi'ne ulaştırmayı nasip etsin."

Serenli, Selimiye'nin mimari açıdan dünyanın en güzel camilerinden olduğunu ve her yıl milyonlarca insanın ziyaret ettiğini dile getirdi.

İmamı Özdamar da Serenli'ye programa katkılarından dolayı teşekkür ederek, binlerce kilometre öteden Selimiye'nin manevi huzurunu hissettiklerini belirtti.

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