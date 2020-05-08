09 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Şehir merkezine inip kümese dadandı! Böyle görüntülendi

Şehir merkezine inip kümese dadandı! Böyle görüntülendi

'nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü turistik mahallesi Dalyan'da, bir kümesteki tavukları yiyen kurt, yakındaki tekne çekek yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerden, kurdun 'den inip, yüzerek karşıya geçtikten sonra kümesteki tavuklarla karnını doyurduğu görüldü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.05.2020
ABONE OL
ŞEHİR MERKEZİNE İNİP KÜMESE DADANDI

Dalyan Mahallesi Gürpınar mevkisindeki tekne çekek yerinin yakınındaki bir kümesin sahibi, tavuklarının bir süredir eksildiğini fark etti. Çekek yerinin bekçi köpeklerinden şüphelenen bu kişi, bekçiye durumu anlattı. Çekek yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen bekçi, bir hayvanın kümesin bulunduğu tarafa geçtiğini belirledi.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA