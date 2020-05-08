Şehir merkezine inip kümese dadandı! Böyle görüntülendi

Dalyan Mahallesi Gürpınar mevkisindeki tekne çekek yerinin yakınındaki bir kümesin sahibi, tavuklarının bir süredir eksildiğini fark etti. Çekek yerinin bekçi köpeklerinden şüphelenen bu kişi, bekçiye durumu anlattı. Çekek yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izleyen bekçi, bir hayvanın kümesin bulunduğu tarafa geçtiğini belirledi.