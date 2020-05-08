Denizli’de baba boşanma davası sırasında aleyhine tanıklık yapan oğlunu öldürdü!
Denizli’nin Çivril ilçesinde, bugün saat 10.00 sıralarında Hamam Mahallesi Çivril-Dinar Karayolu mevkiinde boşanma davası açan eşini bıçakladığı için tutuklanıp, ardından tahliye olan Ünal Y. (52), boşanma davasında aleyhine tanıklık yapan oğlu Şahin Y.’yi (21), tabancayla başından vurarak öldürdü. Babanın oğlunu ölüme götürdüğü anlar, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Kızılcasöğüt Mahallesi'nde yaşayan Ünal Y., 6 ay önce boşanma davası açan eşi Selma Y.'yi bıçakla yaraladı. Olayın ardından jandarma tarafından yakalanan Ünal Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Bir süre önce konulduğu cezaevinden tahliye olan Ünal Y., iddiaya göre boşanma davasında kendisine aleyhine tanıklık eden oğlu Şahin Y.'nin bugün işe başladığı Hamam Mahallesi'ndeki kum ocağına gitti.
SİLAHLA VURDU
Bisikletle iş yerine gelen Ünal Y., oğluyla bir süre tartıştıktan sonra, kendisiyle birlikte yürümeye zorladı. Kum ocağının şantiyesinden çıkıp, karayolunun karşısına geçen Ünal Y., oğlu Şahin Y.'yi başından tabancayla vurdu.
POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ
Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, başından vurulan Şahin Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve jandarma ekipleri, oğlunu öldürdükten sonra kaçan Ünal Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde polis ve savcının yaptığı incelemenin ardından Şahin Y.'nin cansız bedeni, otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
OĞLUNU ÖLÜME GÖTÜRME ANLARI KAMERADA
Ünal Y.'nin kum ocağına gidip, oğlunu zorlayarak dışarı çıkardığı o anların iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildiği ortaya çıktı. Kamera görüntülerinde baba Ünal Y.'nin bisikletiyle geldiği iş yerinde, oğluyla tartışıp, birlikte yürümesi yer aldı.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Rus Kızıl Ordu Korosu Mehter Marşı çaldı
- Bakan Koca açıklamıştı! Binlerce kişi...
- Kütahya'da Roma dönemine ait 27 sikke ele geçirildi
- Karganın çıkardığı ses şaşırttı!
- Pik noktadan dip noktaya
- THY Hollanda'daki 302 Türk'ü yurda getirdi
- Koronaya karşı “robot köpek”
- 24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
- Bakan Koca sağlık çalışanları için bestelenen şarkıyı paylaştı
- "Türkiye’nin her kesimine açık bir Cumhurbaşkanı var"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Antalya'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin, Muğla'da yasak olacak mı?
- Yarın marketler açık mı? 9-10 Mayıs sokağa çıkma yasağında A101, BİM, ŞOK, Migros açık mı, kapalı mı?
- SON DAKİKA! Yaşlılar ne zaman, saat kaçta sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni nasıl olacak?
- Son dakika: Uçuşlar ne zaman başlıyor? THY yurt içi yurt dışı uçak seferleri ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Emekli maaşı ne zaman yatıyor? Memur emekli maaşı bayramdan önce ödenecek mi? SGK Bağkur ödeme tarihi
- Emeklilere bayram müjdesi! 2020 SSK Bağkur emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi? Kim ne zaman alacak?
- Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? 24 il listesi açıklandı! (9-10 Mayıs)
- 0-14 yaş 15-20 yaş arası ne zaman dışarı çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni nasıl olacak? Detaylar belli oldu!
- LGS adayları dikkat! 2020 Lise kontenjanları yayımlandı! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il lise kontenjanları listesi
- Son dakika: Altın rekor kırıyor! Altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Gram altın, çeyrek altın yorumu dikkat çekti!
- Anneler Günü hediyesi ne alınabilir? En güzel ve ucuz Anneler Günü hediye örnekleri! 2020 Anneler Günü ne zaman?
- MEB son dakika: Sınıfta kalma kalktı mı? 2020 yeni sınıf geçme sistemi nasıl olacak? Sınıfta kalma var mı?