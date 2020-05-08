Hangisi daha ölümcül: Grip mi koronavirüs mü? Bilim insanlarından flaş açıklama
İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek dünyayı saran yeni tip koronavirüs şu ana kadar 4 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Damlacıklar ile bulaşan koronavirüsün gripten daha az ölümcül olduğuna dair iddialar ABD'de yapılan bir araştırma ile çürütüldü. Washington Üniversitesi'nde Eczacılık Fakültesi'nde profesör olan Anirban Basu'nun yaptığı araştırmaya göre; yeni tip corona virüs gripten çok daha öldürücü.
ABD'nin Seattle kentindeki Washington Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, Kovid-19'un mevsimsel gripten daha öldürücü olduğunu tespit etti.
Washington Üniversitesi'nde Eczacılık Fakültesi'nde profesör olan Anirban Basu'nun yaptığı araştırmaya göre; yeni tip koronavirüs gripten çok daha öldürücü.
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