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Hangisi daha ölümcül: Grip mi koronavirüs mü? Bilim insanlarından flaş açıklama

İlk olarak 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek dünyayı saran yeni tip şu ana kadar 4 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Damlacıklar ile bulaşan koronavirüsün gripten daha az ölümcül olduğuna dair iddialar ABD'de yapılan bir araştırma ile çürütüldü. 'nde Eczacılık Fakültesi'nde profesör olan Anirban Basu'nun yaptığı araştırmaya göre; yeni tip gripten çok daha öldürücü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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HANGİSİ DAHA ÖLÜMCÜL: GRİP Mİ KORONAVİRÜS MÜ?

ABD'nin Seattle kentindeki 'nde görevli bilim insanları, Kovid-19'un mevsimsel gripten daha öldürücü olduğunu tespit etti.

Washington Üniversitesi'nde Eczacılık Fakültesi'nde profesör olan Anirban Basu'nun yaptığı araştırmaya göre; yeni tip gripten çok daha öldürücü.

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