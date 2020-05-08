Hangisi daha ölümcül: Grip mi koronavirüs mü? Bilim insanlarından flaş açıklama

ABD'nin Seattle kentindeki Washington Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, Kovid-19'un mevsimsel gripten daha öldürücü olduğunu tespit etti.

Washington Üniversitesi'nde Eczacılık Fakültesi'nde profesör olan Anirban Basu'nun yaptığı araştırmaya göre; yeni tip koronavirüs gripten çok daha öldürücü.