Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan o polise tebrik
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgın nedeniyle öğrencilere verdiği trafik eğitim sözünü Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yerine getiren polis memurunu tebrik etti. Bakan Selçuk, "Kırıkkale Sulakyurt'ta çocuklarımıza trafik eğitim parkına götürme sözünü tutamayınca pes etmeyen trafik polisi Deniz Mutlu’yu tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Kırıkkale'nin Sulakyurt İlçe Emniyet Amirliği Trafik Büro Amirliğinde görevli polis memuru Deniz Mutlu, ilçede eğitim gören öğrencilere salgın öncesinde kentte özel olarak dizayn edilmiş çok amaçlı trafik parkına götürme sözü verdi. Korona virüs dolayısıyla öğrencilere verdiği sözü unutmayan polis memuru Deniz Mutlu, bu sözünü 6-12 Mayıs Trafik Haftası kapsamında Milli Eğitim Bakanlığının dijital eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden yerine getirdi.
"PES ETMEYEN TRAFİK POLİSİNİ TEBRİK EDİYORUM"
"PES ETMEYEN TRAFİK POLİSİNİ TEBRİK EDİYORUM"
Bu örnek hareketi gören Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da polis memuru Mutlu'yu tebrik ettiği bir paylaşımda bulundu. Bakan Selçuk paylaşımında, "Kırıkkale Sulakyurt'ta çocuklarımıza trafik eğitim parkına götürme sözünü tutamayınca pes etmeyen trafik polisi Deniz Mutlu'yu tebrik ediyorum. Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerimiz #TrafikHaftası'nda EBA canlı sınıfta trafik dersi aldı. Güzel örneklere vesile olması dileğiyle" ifadelerine yer verdi.
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