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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan o polise tebrik

, salgın nedeniyle öğrencilere verdiği trafik eğitim sözünü () üzerinden yerine getiren polis memurunu tebrik etti. Bakan Selçuk, " Sulakyurt'ta çocuklarımıza trafik eğitim parkına götürme sözünü tutamayınca pes etmeyen trafik polisi ’yu tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 08.05.2020
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK'TAN O POLİSE TEBRİK
'nin Sulakyurt İlçe Emniyet Amirliği Trafik Büro Amirliğinde görevli polis memuru , ilçede eğitim gören öğrencilere salgın öncesinde kentte özel olarak dizayn edilmiş çok amaçlı trafik parkına götürme sözü verdi. Korona virüs dolayısıyla öğrencilere verdiği sözü unutmayan polis memuru Deniz Mutlu, bu sözünü 6-12 Mayıs Trafik Haftası kapsamında Milli Eğitim Bakanlığının dijital eğitim platformu () üzerinden yerine getirdi.

"PES ETMEYEN TRAFİK POLİSİNİ TEBRİK EDİYORUM"

Bu örnek hareketi gören da polis memuru Mutlu'yu tebrik ettiği bir paylaşımda bulundu. Bakan Selçuk paylaşımında, "Kırıkkale Sulakyurt'ta çocuklarımıza trafik eğitim parkına götürme sözünü tutamayınca pes etmeyen trafik polisi Deniz Mutlu'yu tebrik ediyorum. Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerimiz #TrafikHaftası'nda EBA canlı sınıfta trafik dersi aldı. Güzel örneklere vesile olması dileğiyle" ifadelerine yer verdi.

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