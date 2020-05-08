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Burdur’da karantina yurdunda panik! 3 kişide koronavirüs çıktı, çalışanlara test yapıldı

'da, yurdunda kalan 3 kişide vakasına rastlanınca öğrenci yurdunda çalışan görevlilere koronavirüs testi yapıldı.  süresince yurtta kalan personelin, testlerin sonucuna göre evlerine gönderileceği öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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KARANTİNA YURDUNDA PANİK! TAM 72 KİŞİYE...

İstiklâl Yerleşkesi'ndeki Fereli Sinan Efendi KYK Yurdu'na 17 Nisan'da Kuveyt'ten gelen 3 Türk vatandaşının testi pozitif çıktı.

Burdur’da karantina yurdunda panik! 3 kişide koronavirüs çıktı, çalışanlara test yapıldı BURDUR’DA KARANTİNA YURDUNDA PANİK! 3 KİŞİDE KORONAVİRÜS ÇIKTI, ÇALIŞANLARA TEST YAPILDI

Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan 3 vatandaştan 2'si, tedavileri tamamlanıp, memleketlerine gönderildi. Yurtlarda kalan diğer 80 Türk vatandaşı da bugün evlerine gönderildi.

TEST YAPILDI

Karantinada kalanlardan 3 kişide koronavirüs testi pozitif çıkınca Yurt Müdürü Mustafa Özçelik ve 72 personel koronavirüs testine tabi tutuldu.

EVLERİNE GÖNDERİLECEKLER

Yurda gelen İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı ekipleri tarafından çalışanlara test yapıldı. süresince yurtta kalan personelin, testlerin sonucuna göre evlerine gönderileceği öğrenildi.

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