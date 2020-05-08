Corona virüse karşı doğal dezenfektan! Uzmanlar uyardı: Sahte ürünlerden uzak durun
Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında doğal dezenfektanlardan biri olarak kabul edilen sirkenin tüketimi her geçen gün artarken, gıda teröristleri sirkeye hile karıştırdı. Sahte ile doğal sirke arasındaki farkın çok zor anlaşılabileceğine dikkat çeken uzmanlar, tüketiciyi çok düşük fiyata satılan ürünlerden uzak durmaları yönünde uyardı.
Koronavirüs salgını nedeniyle hijyenik amaçlı kullanımı artan sirkenin üretiminde hile yapanlar da olmaya başladı. Doğal fermantasyon yerine kimyasallar ile üretilen sahte sirkelerin insan sağlığı için tehlike oluşturduğu belirtiliyor. Covid-19 nedeniyle sirkeye talebin artığını ve hammadde bulmakta güçlük çekildiğini ifade eden gıda mühendisi Görkem Kıllı, tağşiş ürünlerdeki artışa dikkat çekti. Doğal ile sahte sirke arasında çok belirgin bir ayrım olmadığını dile getiren Kıllı, sahtesini anlayabilmenin zor olduğunu söyleyerek "Sahte sirkeyle doğal sirke arasındaki fark tüketicilerin duyusal olarak test edip anlayabilecekleri bir fark değil. Bir renk ya da koku farkı var. Ancak bunu işin içinde olan uzman kişiler duyusal olarak anlayabilir. Asitik asitten ya da sentetik asitten üretilen sirkelerde biraz daha keskin bir koku olabilir. Elma ve üzümden yapılan sirkelerde meyveden gelen bileşenlerin kokusu olur. Ama bunu tüketicilerin algılaması çok zor. Hatta laboratuvar analizleriyle bile çok zor tespit edilir" dedi.
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