08 Mayıs 2020, Cuma
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Kanser savar olarak bilinen şifa deposu ‘Işkın’ tezgâhlarda yerini aldı

genelinde her yıl bahar aylarında dağlardan toplanan pazar tezgâhlarında yerini aldı. Anadolu'da yayla muzu olarak da bilinen ışkının faydaları ise saymakla bitmiyor. Birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ışkın otunun boyu, yaklaşık 40 santim ile 150 santim arasında değişiyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.05.2020 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020
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ŞİFA DEPOSU TEZGÂHLARDA!

'nun yüksek yamaçlarında doğal olarak yetişen ve Anadolu'da yayla muzu olarak bilinen , 'da tezgâhları doldurdu. , , , gibi illerin yanı sıra Erzincan'ın da yüksek rakımlı bölgelerinde doğal olarak yetişen ışkın uzun süren kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla birlikte köylüler tarafından toplanmaya başlandı.

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