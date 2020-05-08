Kanser savar olarak bilinen şifa deposu ‘Işkın’ tezgâhlarda yerini aldı

Doğu Anadolu'nun yüksek yamaçlarında doğal olarak yetişen ve Anadolu'da yayla muzu olarak bilinen Işkın, Erzincan'da tezgâhları doldurdu. Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş gibi illerin yanı sıra Erzincan'ın da yüksek rakımlı bölgelerinde doğal olarak yetişen ışkın uzun süren kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla birlikte köylüler tarafından toplanmaya başlandı.