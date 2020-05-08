08 Mayıs 2020, Cuma
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Sıcaklık 4 ila 6 derece azalacak | 8 Mayıs 2020 hava durumu

8 Mayıs 2020 Cuma günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, , 'nun güney ve doğusu, , 'nun kuzey ve batısı ile , , ve çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 8 Mayıs 2020 Cuma hava durumu tahminleri...

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Giriş Tarihi: 08.05.2020
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SICAKLIK 4 İLA 6 DERECE AZALACAK

tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, , 'nun güney ve doğusu, , 'nun kuzey ve batısı ile , , ve çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde çevreleri ile ve 'un doğu, 'nın kuzeydoğu ilçelerinde, öğle saatlerinde , , ve çevreleri ile 'nin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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