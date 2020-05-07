AVM'lerde salgın temizliği başladı!

11 Mayıs itibarıyla kapılarını kademeli olarak açmaya hazırlanan AVM'lerde hummalı bir çalışma başladı. Asansörler, ortak kullarım alanları, restoranlar, mağazalar tek tek temizleniyor. Dezenfektan çalışmalarına birçok AVM başladı. 1 Haziran'da açılacaklar ise temizlik çalışmalarını mayıs ayının son haftasına bıraktı. İstanbul'un ünlü AVM'si İstinyepark'ın Genel Müdürü Uğur Berk ile buluştuk, yapılan çalışmaları sorduk.



GÜVENLİK ŞERİDİ ÇEKİLDİ

Temizlik personeli koruyucu elbise, maske ve eldivenlerle temizlik yapıyor. AVM'de girişlere güvenlik şeridi çekilmiş. Belirli noktalara el dezenfektanları yerleştirilmiş. Temassız AVM deneyimi için tuvaletlerin koridor kapıları açık bırakılmış. Buralara konulan paravanlar sayesinde insanlar ellerini kapıya sürmeden tuvalete girebilecek. Temizliğin başladığı yerler ise öncelikli olarak tuvaletler ve yemek yeme alanları olmuş.







İZOLE REVİR BÖLGESİ

1 Haziran'da açılmayı planladıklarını ve ilk aylarda 12:00-20:00 saatleri arasında çalışacaklarını dile getiren Berk, yaya, mağaza ve asansör girişlerinde 1 metre aralıklarla bekleme ve geçiş noktaları oluşturacaklarını, asansörlerin sadece engelli ve hamileler tarafından en fazla iki kişiyle kullandırılacağını, yürüyen merdivenlerde ise kişiler arasında en az iki basamak boşluk bırakılarak sosyal mesafenin korunmasının hedeflendiğini söylüyor. "Tüm girişlerde herkesin vücut ısısı ölçümü için kontrol noktaları oluşturulacak. Ateş ölçümü, yaya giriş noktaları ve mal kabuller olmak üzere toplam 14 noktada görevli güvenlik elamanları tarafından temassız ateş ölçüm cihazları ile sosyal mesafe korunarak yapılacak. Sağlık personelinin gerekli gördüğü hallerde izolasyon odası kullanılacak. Potansiyel pozitif vakaları izole etmek için revir bölgesinde özel alan bulunacak. Geniş kapısı olan mağazalar da, mağaza içine belirlenecek oranda müşteri almak için girişlerinde ek tekno bariyer kullanacaklar" bilgisini veriyor. Berk, salgınla birlikte kullanılan filtrelerde ise, virüs ve bakterileri tutma kapasitesi çok güçlü olan F9 karbon filtreye geçildiğini dile getirdi.







İLK GİYİM VE PARFÜMERİ AÇACAK

Bakırköy'de faaliyet gösteren Carousel AVM'de de hazırlıklar başlamış. 11 Mayıs'ta kapılarını açacak Carousel'in İcra Kurulu Üyesi Orhan Demir ile konuştuk. Demir, zararlı kimyasallar içermeyen su bazlı formüle sahip özel bir hijyen çalışması gerçekleştirdiklerini, dış ortamdan alınan tüm havanın F5 - F7 filtrelerinden, nem ve hava kalitesi sensöründen geçerek otomasyon kontrollerinin yapıldığını, öncelikle giyim, tekstil, ayakkabı, züccaciye ve parfümeri olacak şekilde alt, üst ve zemin katlarının devreye gireceğini ifade etti. Demir, şu bilgileri verdi: "AVM girişinde ve çıkışında, yemek katında, yürüyen merdivenlerde ve kasa sıralarında sosyal mesafe kuralına uyulacak şekilde düzenlemeler yapacağız. Sosyal mesafeyi korumak amacıyla asansörlerimiz kontrollü bir şekilde kullanılacak. Yürüyen merdiven başlangıcında ve ana kapı girişlerinde dezenfektan stantlarımız, tuvalet girişlerinde dezenfektan noktaları bulunacak. AVM girişlerinde hem çalışanlarımızın hem de ziyaretçilerimizin ateş ölçümleri yapılacak. Misafirlerin maske takması zorunlu olacak."







TEMASSIZ AVM NASIL OLACAK?

Yeme içme alanları ozon gazı kullanılarak dezenfekte ediliyor, oturma alanları ise sosyal mesafeye göre yeniden düzenleniyor. Masa ve sandalyeler ise virüslere karşı geliştirilmiş malzemelerle temizlenecek.

Yürüyen merdiven, kapı kolları gibi noktalar sık aralıklarla dezenfekte edilecek.

Tüm WC gruplarında antibakteriyel sıvı sabun ve sensörlü sıvı sabunluklar kullanılacak. WC kapıları el dokunmadan otomatik olarak açılacak.

Maske kullanımı zorunlu hale gelecek. Girişlerde ateş ölçülecek.

Güvenlik noktalarında ziyaretçiler belirlenen şeritlere uyarak içeri girecek.

Vale hizmeti AVM'nin açık olduğu saatler boyunca kesintisiz olarak devam edecek. Vale görevlisi maske kullanacak.







BEKLEYEN TALEP ALIŞVERİŞE DÖNECEK

Türkiye'de 30'u aşkın AVM'nin yönetimini üstlenen JLL'in Eş CEO'su Dora Şahintürk, markalarla görüştüklerini AVM açılışlarına da markalardan aldıkları geri dönüşlere göre karar verdiklerini söyledi. Bugün itibarıyla AVM'lere açılış tarihlerini iletmeye başladıklarını belirten Şahintürk, "Salgın sonrası ziyaret sayıları normal zamana göre tabii ki düşecek ancak ciroların aynı oranda düşmesini beklemiyoruz. Çünkü bekletilen alışverişler harcamaya dönecek" dedi.



AYD'DEN TAVSİYE KARARI: MAYISTA KIRA ALINMASIN

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, 11 Mayıs'ta mağazasını açmayan perakendecilere geç açıldığı iddiasıyla sözleşmesel/ kanuni herhangi bir yaptırım uygulanmaması konusunda tavsiye kararı aldıklarını söyledi. Altaş, AVM'lerdeki mağazasını mayısta açan/açmayan kiracılardan bu dönem için herhangi bir kira bedeli tahsil edilmemesi; devam eden aylar bakımından ise azami çaba harcamasını tavsiye ettiklerini söyledi.

SABAH