Denizli’de ameliyat için kredi çekmek isteyen adamın başına gelmeyen kalmadı

Kale'nin Ortatepe Mahallesi'nde yalnız yaşayan emekli Ali Humbul, bel ve boyun fıtığı rahatsızlıkları nedeniyle 7 yıl önce İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Hastalığı nedeniyle yürümekte zorlanan ve baston kullanarak hayatını sürdüren Humbul, 2018 yılı Kasım ayında ameliyat olmaya karar verdi.