Denizli’de ameliyat için kredi çekmek isteyen adamın başına gelmeyen kalmadı
Denizli'de yaşayan 62 yaşındaki emekli Ali Humbul, fıtık ameliyatı öncesinde internette gördüğü 'Emekliye kolay kredi' ilanı aracılığıyla iletişime geçtiği biri kadın 2 kişi tarafından dolandırıldı. Dolandırıcıların imzalattığı evraklarla adına kredi çektiği Humbul'un 2 bin liralık emekli maaşının tamamına haciz konuldu. Kirasını ödeyemediği evden de çıkmak zorunda kalan Humbul, kaymakamlığın tahsis ettiği konteynerde yaşam mücadelesi veriyor.
Kale'nin Ortatepe Mahallesi'nde yalnız yaşayan emekli Ali Humbul, bel ve boyun fıtığı rahatsızlıkları nedeniyle 7 yıl önce İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Hastalığı nedeniyle yürümekte zorlanan ve baston kullanarak hayatını sürdüren Humbul, 2018 yılı Kasım ayında ameliyat olmaya karar verdi.
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