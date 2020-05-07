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Denizli’de ameliyat için kredi çekmek isteyen adamın başına gelmeyen kalmadı

'de yaşayan 62 yaşındaki emekli , öncesinde internette gördüğü 'Emekliye kolay kredi' ilanı aracılığıyla iletişime geçtiği biri kadın 2 kişi tarafından dolandırıldı. Dolandırıcıların imzalattığı evraklarla adına kredi çektiği Humbul'un 2 bin liralık emekli maaşının tamamına haciz konuldu. Kirasını ödeyemediği evden de çıkmak zorunda kalan Humbul, kaymakamlığın tahsis ettiği konteynerde yaşam mücadelesi veriyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
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KREDİ ÇEKMEK İSTEYEN ADAMIN BAŞI YANDI!

Kale'nin Ortatepe Mahallesi'nde yalnız yaşayan emekli , bel ve boyun fıtığı rahatsızlıkları nedeniyle 7 yıl önce Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Hastalığı nedeniyle yürümekte zorlanan ve baston kullanarak hayatını sürdüren Humbul, 2018 yılı Kasım ayında olmaya karar verdi.

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