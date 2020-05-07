Sakarya’da camiden hırsızlık yapan şüpheli, elindeki dövmeden yakalandı
Sakarya’da girdikleri 4 camiden dizüstü bilgisayar, semaver ve para çalan 2 şüpheli, birinin elindeki dövmeden tespit edilerek yakalandı. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adapazarı ve Serdivan'da bulunan 4 camiye, kapılarını zorlayarak ya da camlarını kırarak giren şüpheliler, içeride buldukları dizüstü bilgisayar, elektrikli semaver ve parayı alıp kaçtı.
ELİNDEKİ DÖVMEDEN YAKALANDI
Hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma başlatan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, camilere ait güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Şüphelilerden birinin elindeki dövmeden E.O. olduğu tespit edildi.
CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
E.O. ile suç ortağı B.G. yakalandı. E.O. hakkında hırsızlık suçundan 1 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş cezası olduğu ortaya çıktı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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