Sakarya’da camiden hırsızlık yapan şüpheli, elindeki dövmeden yakalandı

Adapazarı ve Serdivan'da bulunan 4 camiye, kapılarını zorlayarak ya da camlarını kırarak giren şüpheliler, içeride buldukları dizüstü bilgisayar, elektrikli semaver ve parayı alıp kaçtı.

ELİNDEKİ DÖVMEDEN YAKALANDI

Hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma başlatan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, camilere ait güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Şüphelilerden birinin elindeki dövmeden E.O. olduğu tespit edildi.

CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

E.O. ile suç ortağı B.G. yakalandı. E.O. hakkında hırsızlık suçundan 1 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş cezası olduğu ortaya çıktı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.