07 Mayıs 2020, Perşembe
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Sakarya’da camiden hırsızlık yapan şüpheli, elindeki dövmeden yakalandı

’da girdikleri 4 camiden , semaver ve para çalan 2 şüpheli, birinin elindeki dövmeden tespit edilerek yakalandı. 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
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CAMİ HIRSIZINA DÖVME ŞOKU!

ve 'da bulunan 4 camiye, kapılarını zorlayarak ya da camlarını kırarak giren şüpheliler, içeride buldukları , elektrikli semaver ve parayı alıp kaçtı.

ELİNDEKİ DÖVMEDEN YAKALANDI

Hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, camilere ait güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Şüphelilerden birinin elindeki dövmeden E.O. olduğu tespit edildi.

CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

E.O. ile suç ortağı B.G. yakalandı. E.O. hakkında hırsızlık suçundan 1 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş cezası olduğu ortaya çıktı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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