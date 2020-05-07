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Hakkarili aileye yılan şoku! Boyları bir metreyi geçiyor...

'nin ilçesinde yaşayan Ataş ailesi, evlerine giren yılanlar nedeniyle zor günler yaşıyor.Geçen yıl MS (Multiple Skleroz) hastalığına yakalanan 4 çocuk babası 39 yaşındaki Davut Ateş, sıcaklığın artmasıyla birlikte evlerinde boyları 1 metreyi aşan yılanlar görmeye başladıklarını söyledi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
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HAKKARİLİ AİLEYE YILAN ŞOKU! BOYLARI BİR METREYİ GEÇİYOR...

'ya 12 kilometre uzaklıktaki Bataklı köyünde tek katlı toprak evde yaşayan 6 kişilik Ataş ailesi, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte korkulu günler yaşamaya başladı.

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