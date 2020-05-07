07 Mayıs 2020, Perşembe
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı | 7 Mayıs 2020 hava durumu

7 Mayıs 2020 Perşembe günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege, Batı , , Batı ve Orta , , , Trabzon, , ve çevreleri ile ve Mersin’in iç ve yüksek, 'in kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 7 Mayıs 2020 Perşembe hava durumu tahminleri...

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Giriş Tarihi: 07.05.2020
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O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT! KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı , , Batı ve Orta , , , Trabzon, , ve çevreleri ile ve Mersin'in iç ve yüksek, 'in kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, , , , ve çevreleri ile 'ın iç, 'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ve 'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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