CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbeci aşkı!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu küçük bir grup gazeteciye CHP Genel Merkezi'nde açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de demokrasi yok” diyerek 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında cunta yönetimini örnek gösterdi. Cuntanın daha demokratik olduğunu ileri sürdü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu küçük bir grup gazeteciye CHP Genel Merkezi'nde açıklamalar yaptı. Derbeci aşkı hortlayan Kılıçdaroğlu o görüşmede 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında cunta yönetimini örnek gösterip, daha demokratik olduğunu ileri sürdü. "Türkiye'de demokrasi yok" diyen Kılıçdaroğlu, "12 Eylül döneminde bile ülkeye ilişkin kararlar 5 kişi tarafından alınırken (Kenan Evren ve Konsey üyeleri), şimdi sadece tek bir kişi karar alıyor. Erdoğan, otoriter rejimi demokrasi kılıfı altında satmaya çalışıyor" diye konuştu.
İHANETİ GEÇİŞTİRDİ, FETÖ İLE MÜCADELEYE DARBE DEDİ
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz ihanet girişimini "geçmişteki darbeler" ifadesiyle geçiştirirken, FETÖ hainleriyle mücadele için yürürlüğe giren Olağanüstü Hal Uygulaması için açıkça "darbe girişimi" ifadesini kulladı. 23 Nisan'da Meclis'te yaptığı konuşmayı hatırlatan ve o konuşmada "Türkiye'de gerçekten bir demokrasinin olması için 16 maddelik bir başlık açıkladığını" söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ben orada Türkiye'nin hukuk sistemini bozan temel olgunun geçmişteki darbeler ve 20 Temmuz darbesinin (OHAL'in ilan edildiği ilk tarih) olduğunu, bu darbelerden, bu darbe hukukundan Türkiye arınmadıkça da demokrasiye geçilemeyeceğini de söyledim zaten" dedi.
12 EYLÜL ÖZLEMİ DEPREŞTİ
CHP lideri gazetecilere yaptığı açıklamada 12 Eylül döneminin daha demokratik olduğunu ileri sürüp, cuntacıları adeta kutsadı. Kılıçdaroğlu, "12 Eylül döneminde kaç kişiydi Türkiye'yi yöneten? 5 kişiydi değil mi? Evren ve diğer 4 kişi. Şimdi kaç kişi var? Bir kişi. O dönem de parlamento açıktı. Danışma Meclisi vardı. Hiç değilse o dönem 12 Eylül'e karşı olanlar arada bir konuşuyorlardı. Kamer Genç gibi" diyerek, cuntaya özlemini açıkça ifade etti.
NEDEN KAÇTIĞINI ANLATMADI
CHP'nin darbelere karşı olduğunu söyleyen Kılıçadroğlu, CHP'nin tüm darbelerden en çok zararı çeken parti olduğunu iddia edip, 15 Temmuz'da, Atatürk Havalimanı'nda uçaktan iner inmez, ilk olarak CHP'li parti yönetimiyle konuştuğunu söyledi. Tankların arasından sıyrılarak Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine geçen ve darbe girişimini TV'den kahve içerek takip eden Kılıçdaroğlu, bunlar yaşanmamış gibi "Darbelerden en çok CHP çekmiştir. 15 Temmuz darbe girişimi olduğu zaman, ben uçaktan iner inmez, ilk arkadaşlarla konuştuğumda, Genel Merkez'de toplantı halinde idiler, 'hepiniz Meclis'e gideceksiniz' dedim. İlk gidenler de CHP'li milletvekilleri" dedi.
İHRAÇ EDİLEN ATEŞ'TEN ELEŞTİRİ:
KILIÇDAROĞLU TEK PARTİ'DEN DAHA BETER!
"CHP FETÖ'ye teslim oldu" dediği için partiden ihraç edilen Deniz Baykal'a yakınlığıyla bilinen eski milletvekili Yılmaz Ateş Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi Partiler Kanununu değiştirelim, milletin vekilini liderler değil, millettin kendisi seçsin'" dediğini kaydeden ve bu sözlere tepki gösteren Ateş, "Siyasi Partiler Kanunu, ön seçim yapılmasına engel değildir. Ön seçim yapmayan liderlerdir. CHP'de bugün ön seçimle gelmiş bir tek milletvekili, belediye başkanı yoktur. CHP, tek parti döneminde dahi bunu yapmadı. Sayın Genel Başkan, partinin demokratik platformlarını da ortadan kaldırdı. Küçük Kurultay, Onur Kurulu'nu tüzükten sildi; Gurup Başkan vekillerinin seçimini fiilen işlemez hale getirdi. 'Tek aday' dayatması ile yönetimlerini özgürce seçme hakkını partililerin elinden aldı. Keyfi olarak Mardin ilini, Ankara'nın Akyurt ilçesini kurultaya sokmuyor. Bütün bunlar ortada iken, siyasi partiler kanununu daha demokratik bir yapıya kavuşturma söylemine kimi inandırabilirsiniz?" diye konuştu.
Sabah
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İstanbul'da Süper Ay "Evde kal" yazısıyla görüntülendi
- Çekmeköy'de güvenlik görevlisi silahla öldürüldü
- Hurda malzemelerle kendi aracını yaptı! Görenler hayrete düştü
- A Haber Türkiye'ye yapılan ekonomik saldırıların perde arkasını analiz etti!
- Son dakika: Devlet Bahçeli'den koronavirüs açıklaması
- Trabzon'da 23 bin 765 işçiye çalışma ödeneği verildi
- BİM'de bu hafta neler var?
- Amerika’da Bir Milli Tenisçi: “Hazırlıksız Yakalandık!”
- Dehşete düşüren görüntü!
- Sokak sokak aranıyorlar!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 12 Mayıs aktüel kataloğunda sürpriz ürünler! Cilt temizleme süngeri dikkat çekiyor! İşte 12 Mayıs BİM kataloğu...
- 3. faz sosyal yardım başvuru sonucu açıklandı mı? 1000 TL pandemi sosyal yardım sonuçları sorgulama ekranı!
- Kısa çalışma ödeneği hesabıma yatmadı, ne yapmalıyım? 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Şartlar neler?
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! Bugün son... 2020 AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Büyük buluşma! Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak?
- 7 Mayıs evde bakım parası yattı mı? 2020 Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayımlandı mı? Son gelişmeler...
- Detaylar belli oldu! 11 Mayıs'ta nereler açılacak? 11 Mayıs'ta açılacak yerler ve kapalı olan yerler hangileri?
- Akbank'tan 3 ay ertelemeli bayram kredisi! 0,99 faizli Akbank bayram kredisi başvurusu nasıl yapılır?
- Bayram kredisi veren bankalar hangileri? Akbank, İş Bankası, Denizbank, Vakıfbank bayram kredisi başvuru başladı mı?
- Son dakika: Cuma namazı ne zaman kılınacak? Normalleşme sürecinde camiler ibadete ne zaman açılacak?
- Maske takmak zorunlu mu? Maske fiyatları ne kadar? Maske satışları başladı mı, nereden alınacak?
- A101 7 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda indirim rüzgarı! A101'de Anneler Günü ve yemek takımı sürprizi!