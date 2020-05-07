CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbeci aşkı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu küçük bir grup gazeteciye CHP Genel Merkezi'nde açıklamalar yaptı. Derbeci aşkı hortlayan Kılıçdaroğlu o görüşmede 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında cunta yönetimini örnek gösterip, daha demokratik olduğunu ileri sürdü. "Türkiye'de demokrasi yok" diyen Kılıçdaroğlu, "12 Eylül döneminde bile ülkeye ilişkin kararlar 5 kişi tarafından alınırken (Kenan Evren ve Konsey üyeleri), şimdi sadece tek bir kişi karar alıyor. Erdoğan, otoriter rejimi demokrasi kılıfı altında satmaya çalışıyor" diye konuştu.

İHANETİ GEÇİŞTİRDİ, FETÖ İLE MÜCADELEYE DARBE DEDİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz ihanet girişimini "geçmişteki darbeler" ifadesiyle geçiştirirken, FETÖ hainleriyle mücadele için yürürlüğe giren Olağanüstü Hal Uygulaması için açıkça "darbe girişimi" ifadesini kulladı. 23 Nisan'da Meclis'te yaptığı konuşmayı hatırlatan ve o konuşmada "Türkiye'de gerçekten bir demokrasinin olması için 16 maddelik bir başlık açıkladığını" söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ben orada Türkiye'nin hukuk sistemini bozan temel olgunun geçmişteki darbeler ve 20 Temmuz darbesinin (OHAL'in ilan edildiği ilk tarih) olduğunu, bu darbelerden, bu darbe hukukundan Türkiye arınmadıkça da demokrasiye geçilemeyeceğini de söyledim zaten" dedi.







12 EYLÜL ÖZLEMİ DEPREŞTİ

CHP lideri gazetecilere yaptığı açıklamada 12 Eylül döneminin daha demokratik olduğunu ileri sürüp, cuntacıları adeta kutsadı. Kılıçdaroğlu, "12 Eylül döneminde kaç kişiydi Türkiye'yi yöneten? 5 kişiydi değil mi? Evren ve diğer 4 kişi. Şimdi kaç kişi var? Bir kişi. O dönem de parlamento açıktı. Danışma Meclisi vardı. Hiç değilse o dönem 12 Eylül'e karşı olanlar arada bir konuşuyorlardı. Kamer Genç gibi" diyerek, cuntaya özlemini açıkça ifade etti.



NEDEN KAÇTIĞINI ANLATMADI

CHP'nin darbelere karşı olduğunu söyleyen Kılıçadroğlu, CHP'nin tüm darbelerden en çok zararı çeken parti olduğunu iddia edip, 15 Temmuz'da, Atatürk Havalimanı'nda uçaktan iner inmez, ilk olarak CHP'li parti yönetimiyle konuştuğunu söyledi. Tankların arasından sıyrılarak Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine geçen ve darbe girişimini TV'den kahve içerek takip eden Kılıçdaroğlu, bunlar yaşanmamış gibi "Darbelerden en çok CHP çekmiştir. 15 Temmuz darbe girişimi olduğu zaman, ben uçaktan iner inmez, ilk arkadaşlarla konuştuğumda, Genel Merkez'de toplantı halinde idiler, 'hepiniz Meclis'e gideceksiniz' dedim. İlk gidenler de CHP'li milletvekilleri" dedi.







İHRAÇ EDİLEN ATEŞ'TEN ELEŞTİRİ:

KILIÇDAROĞLU TEK PARTİ'DEN DAHA BETER!

"CHP FETÖ'ye teslim oldu" dediği için partiden ihraç edilen Deniz Baykal'a yakınlığıyla bilinen eski milletvekili Yılmaz Ateş Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi Partiler Kanununu değiştirelim, milletin vekilini liderler değil, millettin kendisi seçsin'" dediğini kaydeden ve bu sözlere tepki gösteren Ateş, "Siyasi Partiler Kanunu, ön seçim yapılmasına engel değildir. Ön seçim yapmayan liderlerdir. CHP'de bugün ön seçimle gelmiş bir tek milletvekili, belediye başkanı yoktur. CHP, tek parti döneminde dahi bunu yapmadı. Sayın Genel Başkan, partinin demokratik platformlarını da ortadan kaldırdı. Küçük Kurultay, Onur Kurulu'nu tüzükten sildi; Gurup Başkan vekillerinin seçimini fiilen işlemez hale getirdi. 'Tek aday' dayatması ile yönetimlerini özgürce seçme hakkını partililerin elinden aldı. Keyfi olarak Mardin ilini, Ankara'nın Akyurt ilçesini kurultaya sokmuyor. Bütün bunlar ortada iken, siyasi partiler kanununu daha demokratik bir yapıya kavuşturma söylemine kimi inandırabilirsiniz?" diye konuştu.

Sabah