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İzmir’de bir kişi kiraladığı lüks cipi denize attı, arkasına bakmadan gitti

ilçesinde, dün ’nda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı bir kişi, lüks cipi . Araç denize düşmeden önce kendisini dışarıya atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
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LÜKS CİPİ DENİZE ATTI, ARKASINA BİLE BAKMADI!

İddiaya göre, Çeşme ilçesinden kiraladığı araç ile ada girişine gelen kimliği belirsiz bir kişi, yolun ortasında park ettiği aracında bir süre bekleme yaparken, bu esnada aracı ve kendisini fark eden bir vatandaş, cep telefonunun kamerasını açarak kayda giriyor.

İzmir’de bir kişi kiraladığı lüks cipi denize attı, arkasına bakmadan gitti İZMİR’DE BİR KİŞİ KİRALADIĞI LÜKS CİPİ DENİZE ATTI, ARKASINA BAKMADAN GİTTİ

KAMERAYA YANSIDI

Saniye saniye kameraya yansıyan görüntülerde, bir kişi henüz belirlenemeyen sebepten dolayı el frenini indirdiği lüks cipi çalıştırarak denize sürdü. Araç, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında denize doğru ilerlerken, sürücüsü de kendisini son anda araçtan dışarı attı.

OLAY YERİNDEN AYRILDI

denize düşerken, üstü çıplak sürücü de hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, lüks cip olay yerine çağrılan çekici vasıtasıyla düştüğü yerden çıkarılırken, konuyla alakalı emniyet güçlerince başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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