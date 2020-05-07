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Bursa'da yasağı delen gençlerin polisten kaçma anı

'da, corona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden gençlerin, polisleri görünce kaçtığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
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'da, koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, cumartesi günü Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde bir grup genç dışarı çıktı.

Bursa'da yasağı delen gençlerin polisten kaçma anı BURSA'DA YASAĞI DELEN GENÇLERİN POLİSTEN KAÇMA ANI

Bu sırada devriye görevi yürüten polisler, gençleri görüp, ekip otosuyla bölgeye hareket etti. Polislerin geldiğini fark eden gençler ise kaçtı.

O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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