İzmir’de bir kişi kiraladığı lüks cipi denize attı, arkasına bakmadan gitti
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07.05.2020
Urla ilçesinde, dün Karantina Adası’nda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı bir kişi, lüks cipi denize attı. Araç denize düşmeden önce kendisini dışarıya atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
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