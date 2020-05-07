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Burdur’da koronavirüsten hayatını kaybetti, temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı

'da teşhisiyle 10 gündür hastanede tedavi altında olan hayata veda etti. Zafer Balaca'nın eşinin tedavisi devam ederken çiftin temaslı olduğu 154 kişi evlerinde izolasyona alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
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KORONADAN ÖLDÜ ALARMA GEÇİLDİ!

Dalaman Yarı Açık Cezaevi'nden tahliye edilen , Çeltikçi'deki evinde 14 gün süreyle karantinaya alındı.

TESTİ POZİTİF ÇIKTI

26 Nisan günü ise öksürük şikayetiyle ambulansla 'ne götürüldü. 27 Nisan günü Balaca ile eşine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

İZOLASYONA ALINDI

Filyasyon ekipleri tarafından çiftin temaslı olduğu 154 kişi tespit edildi. Bu kişiler, Çeltikçi ve Bucak ilçelerindeki evlerinde izolasyona alındı.

HAYATA VEDA ETTİ

10 gündür tedavi altında olan Zafer Balaca, dün gece yaşamını yitirdi. Balaca'nın cenazesi, bu sabah Çeltikçi ilçesinde toprağa verildi.

154 KİŞİYE KARANTİNA

Balaca'nın eşinin tedavisi ise halen Bucak Devlet Hastanesi'nde devam ediyor. Balaca'nın eşinin tedavisi sürerken, çiftin temaslı olduğu 154 kişi evlerinde izolasyona alındı.

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