İstanbul’da kumar oynayan 27 kişiye toplam 72 bin lira para cezası
Ümraniye ve Çekmeköy'de koronavirüsle mücadele önlemlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları, oynattıkları belirlenen 27 kişiye toplamda yaklaşık 72 bin lira idari para cezası uygulandı.
Çekmeköy Taşdelen Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine yapılan baskında, kumar oynayan ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 19 kişiye toplam 60 bin 607 lira idari para cezası uygulandı.
İŞ YERİNDE KUMAR
Ümraniye İstiklal Mahallesi'nde de bir iş yerinde kumar oynayan 7 kişiye 8 bin 375 lira idari para cezası kesildi.
SERBEST KALDI
İş yeri sahibine de Umumi Hıfzıssıha Kanununca 3 bin 180 lira para cezası uygulanırken, şüpheli "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.
2 MEKAN MÜHÜRLENDİ
Çok sayıda oyun kartı ve pula el konulurken, ruhsatsız olduğu belirlenen 2 mekan zabıta ekiplerince mühürlendi.
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