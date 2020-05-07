İstanbul’da kumar oynayan 27 kişiye toplam 72 bin lira para cezası

Çekmeköy Taşdelen Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine yapılan baskında, kumar oynayan ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 19 kişiye toplam 60 bin 607 lira idari para cezası uygulandı.

İŞ YERİNDE KUMAR

Ümraniye İstiklal Mahallesi'nde de bir iş yerinde kumar oynayan 7 kişiye 8 bin 375 lira idari para cezası kesildi.

SERBEST KALDI

İş yeri sahibine de Umumi Hıfzıssıha Kanununca 3 bin 180 lira para cezası uygulanırken, şüpheli "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

2 MEKAN MÜHÜRLENDİ

Çok sayıda oyun kartı ve pula el konulurken, ruhsatsız olduğu belirlenen 2 mekan zabıta ekiplerince mühürlendi.