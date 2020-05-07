'Ölmek ne garip şey anne' notu bıraktı! 3 gün sonra ortaya çıkıp 'Canım sıkılmıştı' dedi
Adana'da Seyhan Baraj Gölü üzerindeki köprüde terk edilmiş bir otomobilde "ölmek ne garip şey anne yaşamak isterken delicesine, biricik eşim her şeyimsin, ailem sizi çok seviyorum" notu yazarak kaybolan gencin, 3 gün sonra ortaya çıkıp, "canım sıkılmıştı" dediği öğrenildi.
Olay, 4 Mayıs gece Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi Seyhan Baraj Gölü'ndeki köprüde meydana geldi. İddiaya göre, gece Sarıçam ilçesindeki evinden çıkan M.K., yakınlarına intihar edeceği yönünde mesaj gönderip, telefonunu kapattı.
Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine harekete geçen polis, Plaka Tanı Sistemi (PTS) üzerinden M.K.'nin otomobil ile Çatalan Batı Köprüsü'nden geçiş yaptığını belirledi. Seyhan Baraj Gölü kıyısı boyunca arama yapan ekipler, M.K.'nin otomobilini, köprü üzerinde çalışır vaziyette buldu.
OTOMOBİLDE NOT BULUNMUŞTU
Otomobil içerisinde kimsenin olmadığını saptayan ve araçta yapılan aramada polis, "Ölmek ne garip şey anne yaşamak isterken delicesine. Hoşçakal iki gözüm. Ölüm bile çok güzel artık. Biricik eşim sen her şeyimsin, ailem sizi çok seviyorum ama artık çok yoruldum" yazılı not buldu.
Polis bu nedenle gencin köprüden atlayarak intihar etmiş olabileceğinden şüphelenerek olay yerine Sualtı Grup Amirliği ekiplerinden arama çalışması için destek istedi. Karada yapılan aramada izine rastlanmayan M.K., sualtı polislerinin gölde yaptığı yaklaşık bir saatlik aramada da bulunamadı.
BORÇLARI YÜZÜNDEN ORTADAN KAYBOLDU
Gece karanlığı nedeniyle ara verilen arama çalışmasına sabah erken saatte yeniden başladı. Ancak gündüz yapılan aramalarda da genç bulunamadı. Gencin yakınları ise arama çalışmalarını izlerken gözyaşlarına boğuldu. Dalgıç polisler 3 gün boyunca şahsın köprüden atlayarak intihar ettiğini düşünerek gölde arama yaptı.
Ancak genç bir türlü bulunamadı. Dalgıçlar gölde arama yaparken gencin bir polis merkezine giderek intihar etmediğini, borçları yüzünden canı sıkıldığını bu nedenle not bırakıp ortadan kaybolduğunu söylediği öne sürüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Trabzon'da 23 bin 765 işçiye çalışma ödeneği verildi
- Çekmeköy'de güvenlik görevlisi silahla öldürüldü
- Dehşete düşüren görüntü!
- İstanbul'da Süper Ay "Evde kal" yazısıyla görüntülendi
- BİM'de bu hafta neler var?
- Türk kara sularına itilen 26 sığınmacı kurtarıldı
- Son dakika: Devlet Bahçeli'den koronavirüs açıklaması
- Kanlı tartışma! 1 can gitti
- Hurda malzemelerle kendi aracını yaptı! Görenler hayrete düştü
- A Haber Türkiye'ye yapılan ekonomik saldırıların perde arkasını analiz etti!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 12 Mayıs aktüel kataloğunda sürpriz ürünler! Cilt temizleme süngeri dikkat çekiyor! İşte 12 Mayıs BİM kataloğu...
- 3. faz sosyal yardım başvuru sonucu açıklandı mı? 1000 TL pandemi sosyal yardım sonuçları sorgulama ekranı!
- Kısa çalışma ödeneği hesabıma yatmadı, ne yapmalıyım? 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Şartlar neler?
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! Bugün son... 2020 AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Büyük buluşma! Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak?
- 7 Mayıs evde bakım parası yattı mı? 2020 Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayımlandı mı? Son gelişmeler...
- Detaylar belli oldu! 11 Mayıs'ta nereler açılacak? 11 Mayıs'ta açılacak yerler ve kapalı olan yerler hangileri?
- Akbank'tan 3 ay ertelemeli bayram kredisi! 0,99 faizli Akbank bayram kredisi başvurusu nasıl yapılır?
- Bayram kredisi veren bankalar hangileri? Akbank, İş Bankası, Denizbank, Vakıfbank bayram kredisi başvuru başladı mı?
- Son dakika: Cuma namazı ne zaman kılınacak? Normalleşme sürecinde camiler ibadete ne zaman açılacak?
- Maske takmak zorunlu mu? Maske fiyatları ne kadar? Maske satışları başladı mı, nereden alınacak?
- A101 7 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda indirim rüzgarı! A101'de Anneler Günü ve yemek takımı sürprizi!