Kara yolları ve trafikte son durum | 7 Mayıs 2020 Türkiye yol haritası

TEM Otoyolu'nun Basın Ekspres yolunda Mahmutbey Kavşağı'ndan Çobançeşme Kavşağı'na gidiş istikametinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple 21.00-06.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılarak, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Horasan-Karakurt-Sarıkamış yolunun Karakurt mevkisinde yapımı tamamlanan Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması nedeniyle ulaşım alternatif güzergahlardan devam ediyor.

Adapazarı-Karasu yolunun 16-19. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Sakarya yönü trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.