Türkiye’nin sağlıkçı kahramanları konuştu!
Koronavirüs salgınıyla savaşta dünyaya parmak ısırtan bir mücadele sergileyen Türkiye’nin sağlıkçı kahramanları doktorlar ve hemşireler üzerine düşeni yaptı. Türkiye’nin sağlıkçı kahramanlarının aklında tek bir şey var: O da virüse karşı kesin zafer kazanmak
SABAH, İstanbul'da Anadolu Yakası'nın koronavirüsle mücadelede en önemli hastanelerinden biri olan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne girdi. Kartal'a bugüne kadar koronavirüs şikayetiyle 34 bin 102 kişi başvurdu, 26 bin 895 test yapıldı. 2 bin 401 hasta yatarak tedavi edildi. Hastanede en küçüğü 22 günlük bir bebek olan 153 çocuk da tedavi edildi. Yaklaşık 3 bin 700 sağlık çalışanın görev yaptığı dev hastanede çalışanların yüzde 40'ı korona servislerinde görevlendirildi. 127 sağlık çalışanı korona virüse yakalandı. Hastalığı yenen 76 personel göreve başladı.
YOĞUN BAKIMDA AZALMA
İstanbul'un korona yükünü çeken hastanelerin başında gelen Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, tedavide başarının sırrını SABAH'a şu sözlerle anlattı:
Nisan ortasında yüzde 96'ya ulaşan yoğun bakım yatak doluluk oranımız yüzde 47'ye indi.
Sağlık bakanlığının desteğiyle diğer ülkelerde bulunamayan veya sadece yoğun bakım ünitelerinde tedavide kullanılan Favipiravir gibi ilaçları hastalarımıza uygun gördüğümüz anda ve erkenden kullandık.
Yoğun bakımda tedavi gören hastalarımızda pron (yüz üstü) pozisyondan, yüksek volümlü oksijen tedavisinden ve immun plazmaferez tedavisinden olumlu sonuçlar aldık. Böylelikle yoğun bakım ünitelerindeki hastalarımızın entübe edilmelerini engelledik.
Hasta bağışıklılığını güçlendirmek için yüksek doz C vitamini uyguladık.
Korona ile savaşımız bu şekilde giderse, halkımız kurallara haziran ortasında bu virüsü yenebiliriz Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakımında tam bir koşturmaca var. Yüzlerce doktor, hemşire, hasta bakıcı, temizlik ve güvenlik görevlisi canla başla çalışıyor. Tulum ve maskelerin altında saatlerce çalışmak zorunda kalan savaşçıların yine de yüzleri gülüyor. Hastanenin çocuk hastalıkları bölümünde de çocuk korona hastaları için ayrı bir yer hazırlanmış. Dünyada şimdiye kadar koronavirüs yüzünden 13 yaşın altında hayatını kaybeden bir çocuk kayıt altına alınmamış olsa da virüs bebekler de bile görülüyor.
İşimizde korkuya yer yok
Hemşire: İbrahim Alpas: Hastalarımızı taburcu ettikçe motivasyonumuz artıyor. Hastalıktan korkmuyoruz, işimizde korkuya yer yok. Çocuk enfeksiyon Kliniği Sorumlu Hemşiresi Tuğba Keskin: Çocuklar virüsü genellikle ailelerinden kapıyor. Amacımız bebeklerle ailelerini yeniden sağlıklı bir şekilde buluşturmak...
SAĞLIKÇILAR YOĞUN BAKIM ZAFERINI DANSLA KUTLADI
ELAZIĞ'DA test ve tedavilerin yapıldığı yerlerden Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde korona virüsten dolayı yoğun bakım hastası bitince sağlıkçılar müzik eşliğinde oynayarak kutlama yaptı. Görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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