Sağlık Bakanlığından temizlik uyarısı! Normalleşme döneminin yeni temizlik kuralları
Koronavirüs salgını ile mücadelede normalleşme sürecine girilirken Sağlık Bakanlığı vatandaşları temizlik konusunda uyardı. Bakanlık, normalleşme döneminin yeni temizlik kurallarını açıkladı.
İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Salgınla başarılı bir şekilde mücadele eden Türkiye'de normalleşme sürecine girildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yeni bir temizlik kılavuzu hazırlandı.
Normalleşme süreciyle ilgili hazırlanan ve 3 Mayıs'ta son şekli verilen yeni raporda, temizlik kuralları şöyle sıralandı:
Yer ve yüzeylerini nemli silme-paspaslama yapın. Toz çıkaran fırça ile süpürme yapmayın.
Yer temizliğinde su ve deterjan/sabun kullanılması yeterlidir.
Eller ile sık dokunulan yüzeyleri su ve deterjan ile temizledikten sonra 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya klor tablet kullanın.
Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmeli. Tekrar kullanılan temizlik malzemelerini 60-90 derece yıkayın.
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