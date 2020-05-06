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Sağlık Bakanlığından temizlik uyarısı! Normalleşme döneminin yeni temizlik kuralları

Koronavirüs salgını ile mücadelede normalleşme sürecine girilirken vatandaşları temizlik konusunda uyardı. Bakanlık, normalleşme döneminin yeni temizlik kurallarını açıkladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.05.2020
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NORMALLEŞME DÖNEMİNİN YENİ TEMİZLİK KURALLARI

İlk olarak 'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Salgınla başarılı bir şekilde mücadele eden 'de normalleşme sürecine girildi. tarafından yeni bir temizlik kılavuzu hazırlandı.

Normalleşme süreciyle ilgili hazırlanan ve 3 Mayıs'ta son şekli verilen yeni raporda, temizlik kuralları şöyle sıralandı:

Yer ve yüzeylerini nemli silme-paspaslama yapın. Toz çıkaran fırça ile süpürme yapmayın.
Yer temizliğinde su ve deterjan/sabun kullanılması yeterlidir.
Eller ile sık dokunulan yüzeyleri su ve deterjan ile temizledikten sonra 1/100 oranında sulandırılmış veya klor tablet kullanın.
Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenmeli. Tekrar kullanılan temizlik malzemelerini 60-90 derece yıkayın.

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