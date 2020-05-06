Tekirdağ'da üvey oğluna işkence yapan zanlı tutuklandı
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, Fevzipaşa Mahallesi Naim Süleymanoğlu Sokak'ta dün gece dini nikahla birlikte yaşadığı Durkadın Sibel A.'nın oğlu 8 yaşındaki S.Y.A.'ya işkence yapan Ramazan Aydın, tutuklandı. Başı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan çocuk ise korumaya alındı.
Sabaha karşı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait 183 Sosyal Destek Hattı'na, aile içi şiddet ihbarında bulunuldu. Durumun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, evdeki S.Y.A.'nın yüzünde ve vücudunda belirgin darp izleri ile morluklar görünce anne Durkadın Bile A. ile üvey baba Ramazan Aydın'ı gözaltına aldı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İşkence gören S.Y.A., polis ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürülerek, muayeneden geçirildi ve darp raporu alındı. Durkadın Sibel A. ile Ramazan Aydın, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDI
Savcılıktaki ifadeleri sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan Durkadın Sibel A., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ramazan Aydın ise tutuklandı.
KORUMAYA ALINDI
İşkence gören çocuk ise Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce korumaya alındı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Son dakika: Devlet Bahçeli'den koronavirüs açıklaması
- Türk kara sularına itilen 26 sığınmacı kurtarıldı
- BİM'de bu hafta neler var?
- Hurda malzemelerle kendi aracını yaptı! Görenler hayrete düştü
- Çekmeköy'de güvenlik görevlisi silahla öldürüldü
- İstanbul'da Süper Ay "Evde kal" yazısıyla görüntülendi
- Dehşete düşüren görüntü!
- Amerika’da Bir Milli Tenisçi: “Hazırlıksız Yakalandık!”
- Kanlı tartışma! 1 can gitti
- A Haber Türkiye'ye yapılan ekonomik saldırıların perde arkasını analiz etti!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 12 Mayıs aktüel kataloğunda sürpriz ürünler! Cilt temizleme süngeri dikkat çekiyor! İşte 12 Mayıs BİM kataloğu...
- 3. faz sosyal yardım başvuru sonucu açıklandı mı? 1000 TL pandemi sosyal yardım sonuçları sorgulama ekranı!
- Kısa çalışma ödeneği hesabıma yatmadı, ne yapmalıyım? 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği ne zaman yatar? Şartlar neler?
- Açıköğretim öğrencileri dikkat! Bugün son... 2020 AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Büyük buluşma! Aşk 101 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Aşk 101 2. kısım ne zaman çıkacak?
- 7 Mayıs evde bakım parası yattı mı? 2020 Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayımlandı mı? Son gelişmeler...
- Detaylar belli oldu! 11 Mayıs'ta nereler açılacak? 11 Mayıs'ta açılacak yerler ve kapalı olan yerler hangileri?
- Akbank'tan 3 ay ertelemeli bayram kredisi! 0,99 faizli Akbank bayram kredisi başvurusu nasıl yapılır?
- Bayram kredisi veren bankalar hangileri? Akbank, İş Bankası, Denizbank, Vakıfbank bayram kredisi başvuru başladı mı?
- Son dakika: Cuma namazı ne zaman kılınacak? Normalleşme sürecinde camiler ibadete ne zaman açılacak?
- Maske takmak zorunlu mu? Maske fiyatları ne kadar? Maske satışları başladı mı, nereden alınacak?
- A101 7 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda indirim rüzgarı! A101'de Anneler Günü ve yemek takımı sürprizi!