07 Mayıs 2020, Perşembe
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Tekirdağ'da üvey oğluna işkence yapan zanlı tutuklandı

’ın Çerkezköy ilçesinde, Fevzipaşa Mahallesi Naim Süleymanoğlu Sokak'ta dün gece dini nikahla birlikte yaşadığı A.'nın oğlu 8 yaşındaki S.Y.A.'ya yapan , tutuklandı. Başı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan  ise korumaya alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
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Sabaha karşı Aile, Çalışma ve Bakanlığı'na ait 183 Sosyal Destek Hattı'na, aile içi şiddet ihbarında bulunuldu. Durumun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, evdeki S.Y.A.'nın yüzünde ve vücudunda belirgin darp izleri ile morluklar görünce anne Durkadın Bile A. ile üvey baba 'ı gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

gören S.Y.A., polis ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürülerek, muayeneden geçirildi ve darp raporu alındı. A. ile Ramazan Aydın, polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadeleri sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan Durkadın Sibel A., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ramazan Aydın ise tutuklandı.

KORUMAYA ALINDI

gören ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce korumaya alındı.

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