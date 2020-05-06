Kuruluş Osman 20. bölüm izle! | Kuruluş Osman yeni bölüm izle

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KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA

Kayı Obası'nda gerilim günden güne artarken, Osman Bey'in Dündar'a söylediği "Öyle kolay can vermek yok evvela hesap vereceksin" sözleri merak yarattı. "Kayı Obası'ndaki kaçınılmaz hesaplaşmanın neticesi ne olacak", "Obadan ayrılan Bala Hatun, Osman Bey'den vaz mı geçti", "Aygül babasıyla ilgili gerçekleri öğrendiğinde ne yapacak?" "Osman Bey, Alişar'ın elindeki Prenses Adelfa'yı kurtarabilecek mi?" "İtibar kaybına uğrayan Dündar, oğlu Bahadır'la birlikte nasıl bir oyun kuracak", "Osman Bey, Dündar ve destekçilerine ne yapacak?"

KURULUŞ OSMAN 20. YENİ BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN'DA GEÇEN HAFTA

'Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde, Aygül ve Burçin'in Prenses Adelfa'yı kaçırması üzerine harekete geçen Osman Bey, Dündar'ın karşısına dikiliyor... Bala Hatun ölecek mi? Dündar'ın oğlunun gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in Margarit keşişlerine karşı görevinde ona eşlik edecek kayı ulusu kim? Osman Bey bu zorlu görevinde başarılı olabilecek mi?