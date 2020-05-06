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Kuruluş Osman 20. bölüm izle! | Kuruluş Osman yeni bölüm izle

20. bölüm canlı izle! yeni bölüm izle! ’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman tek parça kesintisiz izleme sayfası dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. babasıyla ilgili gerçekleri öğrendiğinde ne yapacak? , Alişar'ın elindeki 'yı kurtarabilecek mi? İşte Kuruluş Osman 20. bölüm izleme ekranı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020
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KURULUŞ OSMAN 20. YENİ BÖLÜM İZLE!

20. yeni bölüm tek parça izle! 'nin reyting rekortmeni dizisi 20. bölüm izle! Çarşamba akşamlarının zirvede yer alan dizisi Kuruluş Osman'da bu hafta nefes kesen gelişmeler yaşandı. Kuruluş Osman 20. bölüm izleme linkine sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

İşte, Kuruluş Osman 20. bölüm tek parça kesintisiz izleme sayfası.

KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA

'nda gerilim günden güne artarken, 'in 'a söylediği "Öyle kolay can vermek yok evvela hesap vereceksin" sözleri merak yarattı. "Kayı Obası'ndaki kaçınılmaz hesaplaşmanın neticesi ne olacak", "Obadan ayrılan , Osman Bey'den vaz mı geçti", " babasıyla ilgili gerçekleri öğrendiğinde ne yapacak?" "Osman Bey, Alişar'ın elindeki 'yı kurtarabilecek mi?" "İtibar kaybına uğrayan Dündar, oğlu Bahadır'la birlikte nasıl bir oyun kuracak", "Osman Bey, Dündar ve destekçilerine ne yapacak?"

KURULUŞ OSMAN 20. YENİ BÖLÜM İZLE

KURULUŞ OSMAN'DA GEÇEN HAFTA

'Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde, Aygül ve Burçin'in Prenses Adelfa'yı kaçırması üzerine harekete geçen Osman Bey, Dündar'ın karşısına dikiliyor... Bala Hatun ölecek mi? Dündar'ın oğlunun gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in Margarit keşişlerine karşı görevinde ona eşlik edecek kayı ulusu kim? Osman Bey bu zorlu görevinde başarılı olabilecek mi?

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