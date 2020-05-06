Kuruluş Osman 20. bölüm izle! | Kuruluş Osman yeni bölüm izle
Kuruluş Osman 20. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm izle! ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman tek parça kesintisiz izleme sayfası dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Aygül babasıyla ilgili gerçekleri öğrendiğinde ne yapacak? Osman Bey, Alişar'ın elindeki Prenses Adelfa'yı kurtarabilecek mi? İşte Kuruluş Osman 20. bölüm izleme ekranı...
Kuruluş Osman 20. yeni bölüm tek parça izle! ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 20. bölüm izle! Çarşamba akşamlarının zirvede yer alan dizisi Kuruluş Osman'da bu hafta nefes kesen gelişmeler yaşandı. Kuruluş Osman 20. bölüm izleme linkine sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
İşte, Kuruluş Osman 20. bölüm tek parça kesintisiz izleme sayfası.
KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA
Kayı Obası'nda gerilim günden güne artarken, Osman Bey'in Dündar'a söylediği "Öyle kolay can vermek yok evvela hesap vereceksin" sözleri merak yarattı. "Kayı Obası'ndaki kaçınılmaz hesaplaşmanın neticesi ne olacak", "Obadan ayrılan Bala Hatun, Osman Bey'den vaz mı geçti", "Aygül babasıyla ilgili gerçekleri öğrendiğinde ne yapacak?" "Osman Bey, Alişar'ın elindeki Prenses Adelfa'yı kurtarabilecek mi?" "İtibar kaybına uğrayan Dündar, oğlu Bahadır'la birlikte nasıl bir oyun kuracak", "Osman Bey, Dündar ve destekçilerine ne yapacak?"
KURULUŞ OSMAN 20. YENİ BÖLÜM İZLE
KURULUŞ OSMAN'DA GEÇEN HAFTA
'Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde, Aygül ve Burçin'in Prenses Adelfa'yı kaçırması üzerine harekete geçen Osman Bey, Dündar'ın karşısına dikiliyor... Bala Hatun ölecek mi? Dündar'ın oğlunun gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey'in Margarit keşişlerine karşı görevinde ona eşlik edecek kayı ulusu kim? Osman Bey bu zorlu görevinde başarılı olabilecek mi?
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