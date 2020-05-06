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Küçükçekmece D-100'deki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

'da hafta içi trafik yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor. Özellikle iş çıkış saatlerinde Karayolu mevkiinde oluşan trafik havadan görüntülenirken, Trafik haritası verilerine göre saat 18.00'de yoğunluk yüzde 31 seviyelerine ulaştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
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REHAVET TRAFİĞİ! HAVADAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehirde ve 'ta geçtiğimiz hafta sonu 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Dördüncü kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası 'da hafta içi trafik yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor.

Haftanın üçüncü gününde de mesai bitiş saati sonrası Karayolu'nun bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 -Avcılar istikametinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.



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