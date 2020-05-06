Küçükçekmece D-100'deki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta geçtiğimiz hafta sonu 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Dördüncü kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İstanbul'da hafta içi trafik yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor.

Haftanın üçüncü gününde de mesai bitiş saati sonrası D-100 Karayolu'nun bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 Küçükçekmece-Avcılar istikametinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.





