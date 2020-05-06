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Son dakika: Şans Topu sonuçları açıklandı! 6 Mayıs MPİ Şans Topu çekiiş sonuçları sorgulama

Son dakika... Şans Topu'nda heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 986'ncı hafta Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı. Şans Topu çekilişin için biletlerini satın alan vatandaşlar sonuçları heyecanla bekliyor. Peki, bu haftanın şanslı numaraları neler? Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye ne kadar? İşte 6 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama sayfası...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
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ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Son dakika haberi... açıklandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Şans Topu'nun 6 Mayıs 2020 tarihli 986. hafta çekilişinde büyük ikramiye tutarı 2 milyon 389 bin 283 lira olarak belirlendi. Şans Topu'nun bu haftaki çekilişine geçen haftadan 1 milyon 506 bin lira devretmişti. Bu haftanın çekilişi için heyecanlı bekleyişini sürdüren vatandaşlar, sonuçları araştırıyorlar. 6 Mayıs tarihli çekiliş sonuçları ile ilgili merak edilenleri ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Peki, Şans Topu çekiliş sonuçları nasıl? İşte 6 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama sayfası...

ŞANS TOPU SONUÇLARI (6 MAYIS 2020)

6 Mayıs Şans Topu sonucu: 22 - 25 - 28 - 29 - 30 + 5

Detaylar birazdan...

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