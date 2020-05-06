Son dakika: Şans Topu sonuçları açıklandı! 6 Mayıs MPİ Şans Topu çekiiş sonuçları sorgulama

Son dakika haberi... Şans Topu sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Şans Topu'nun 6 Mayıs 2020 tarihli 986. hafta çekilişinde büyük ikramiye tutarı 2 milyon 389 bin 283 lira olarak belirlendi. Şans Topu'nun bu haftaki çekilişine geçen haftadan 1 milyon 506 bin lira devretmişti. Bu haftanın çekilişi için heyecanlı bekleyişini sürdüren vatandaşlar, sonuçları araştırıyorlar. 6 Mayıs tarihli çekiliş sonuçları ile ilgili merak edilenleri ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz. Peki, Şans Topu çekiliş sonuçları nasıl? İşte 6 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama sayfası...

ŞANS TOPU SONUÇLARI (6 MAYIS 2020)

6 Mayıs Şans Topu sonucu: 22 - 25 - 28 - 29 - 30 + 5

Detaylar birazdan...