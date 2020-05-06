Türkiye'den Barış Pınarı bölgesinde 372 çocuğa kıyafet yardımı

Corona virüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde daha önce olduğu gibi Türkiye mazlum coğrafyalara yardım elini uzattı. Bunlardan biri daha Suriye'de gerçekleşti.



372 ÇOCUĞA KIYAFET YARDIMI



Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'dan duyurduğu haberle (MSB) "Kahraman Mehmetçik, çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesindeki altı köyde toplam 372 çocuğa kıyafet yardımı yapıldı." bilgisini paylaştı.









