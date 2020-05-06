07 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Türkiye'den Barış Pınarı bölgesinde 372 çocuğa kıyafet yardımı

Türkiye'den Barış Pınarı bölgesinde 372 çocuğa kıyafet yardımı

() "Kahraman , çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. bölgesindeki altı köyde toplam 372 çocuğa kıyafet yardımı yapıldı." açıklamasında bulundu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.05.2020
ABONE OL
TÜRKİYE'DEN 372 ÇOCUĞA KIYAFET YARDIMI

Corona virüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde daha önce olduğu gibi mazlum coğrafyalara yardım elini uzattı. Bunlardan biri daha 'de gerçekleşti.

372 ÇOCUĞA KIYAFET YARDIMI

, Twitter'dan duyurduğu haberle () "Kahraman Mehmetçik, çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Barış Pınarı bölgesindeki altı köyde toplam 372 çocuğa kıyafet yardımı yapıldı." bilgisini paylaştı.





kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA