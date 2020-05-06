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Berberler açılıyor! İşte madde madde alınması zorunlu önlemler...

Önümüzdeki hafta pazartesi günü 450 bin çalışanıyla kepenk açmaya hazırlanan binlerce , , güzellik salonu tedbirleriyle çalışmaya hazır. 11 Mayıs’ta açılacak berber, kuaför ve güzellik salonlarında korona dönemi kuralları uygulanacak. Ustalar hem maske hem siperlik, çalışanlar da maske ve siperlik kullanacak. Girişte müşterilere galoş verilecek.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
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BERBERLER AÇILIYOR! İŞTE MADDE MADDE ALINMASI ZORUNLU ÖNLEMLER...

Türkiye Berberler, Kuaförler Ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş ve ATO Ankara Ticaret Odası ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Başkanı Ömer Sarıoğlu alınan tedbirleri SABAH'a anlattı. Karakaş, işletmelerin hijyen belgesi, sertifikası bulunması gerektiğini belirterek, "Vatandaşlarımız da bu salonları tercih etmeli. Bütün işletmelerde ateş ölçer olması, müşteriye maske, galoş verilmesi, ustaların maskeyle birlikte koruyucu siperlik kullanması gerekiyor. İşletmede en az iki adet beyaz iş gömleği olmalı. Tulum değil. Her gün biri giyinilmeli" dedi.

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