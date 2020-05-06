07 Mayıs 2020, Perşembe
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Hamile kadınları virüsten koruyan kadın doktor: Kızım, sarılamadığım için ağlıyor

Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde görevli ve . Dr. hamileleri koronavirüsten korumak için mücadele ediyor. 5 buçuk yaşındaki kızına sarılamadığını belirten Esra Saygılı, "Ona uzak kalmamız gerektiğini söylediğimde karşıma geçip ağlıyor. O ağlayınca ben de ağlıyorum." dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
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KADIN DOKTORUN SÖZLERİ YÜREKLERİ SIZLATTI!

salgınıyla mücadele eden doktorlar arasında, kritik öneme sahip olan servislerden biri de ve doktorları oldu. Daha önce, gönüllü olarak gittiği Kenya'daki Kakuma Mülteci Kampı'nda kısıtlı imkanlarla mültecilere sağlık desteği veren, Hastanesi'nde görevli Kadın Hastalıkları ve . Dr. da koronavirüse yakalanan hamileleri kurtarmak ve bebeklerin sağlıklı şekilde dünyaya gelmesini sağlamak için mücadele eden doktorlardan biri oldu.

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