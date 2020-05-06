Hamile kadınları virüsten koruyan kadın doktor: Kızım, sarılamadığım için ağlıyor

Koronavirüs salgınıyla mücadele eden doktorlar arasında, kritik öneme sahip olan servislerden biri de Kadın Hastalıkları ve Doğum doktorları oldu. Daha önce, gönüllü olarak gittiği Kenya'daki Kakuma Mülteci Kampı'nda kısıtlı imkanlarla mültecilere sağlık desteği veren, Bornova Türkan Özilhan Hastanesi'nde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Saygılı da koronavirüse yakalanan hamileleri kurtarmak ve bebeklerin sağlıklı şekilde dünyaya gelmesini sağlamak için mücadele eden doktorlardan biri oldu.