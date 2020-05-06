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Mutasyona uğrayan virüs zayıfladı mı? Koronavirüsü yenen doktor A Haber'de yanıtladı

ABD'den gelen habere göre olumlu bir mutasyona uğrayan virüs zayıflıyor. Peki bu mümkün olabilir mi? zayıflıyor mu? Mutasyona uğrayan virüsün etkisi azalıyor mu? Maskeleri ne zaman çıkarırız? PCR ile Elisa testi arasındaki fark ne? yenip tekrar sahalara dönen Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Öğretim üyesi Cengiz Uzun, A Haber canlı yayınında merak edilen koronavirüs sorularını yanıtladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.05.2020
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MUTASYONA UĞRAYAN VİRÜS ZAYIFLADI MI?

ABD'den gelen habere göre olumlu bir mutasyona uğrayan virüs zayıflıyor. Peki bu mümkün olabilir mi? zayıflıyor mu? Mutasyona uğrayan virüsün etkisi azalıyor mu? Maskeleri ne zaman çıkarırız? PCR ile Elisa testi arasındaki fark ne? yenip tekrar sahalara dönen Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Öğretim üyesi Cengiz Uzun, A Haber canlı yayınında merak edilen koronavirüs sorularını yanıtladı.

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