Elazığ’da jandarma kayıp 4 yaşındaki Berat'ı uyurken buldu
Elazığ'da kaybolan 4 yaşındaki Berat, arama çalışmalarına katılan jandarma ekipleri tarafından evinin yakınında uyurken bulundu. Sağlık durumu iyi olan küçük Berat ailesine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Akçakiraz Beldesi'nde 4 yaşındaki Berat Tekmetaş, evlerinin önde oynarken kayboldu. Çocuklarına ulaşamayan aile durumu jandarma ekiplerine de haber verdi.
UYURKEN BULDU
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler bölgeye giderek aileyle birlikte arama çalışmalarına başladı. Ekipler yaptığı çalışmada küçük çocuğu evinin yakınlarında uyurken buldu.
AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Sağlık durumu iyi olan küçük Berat ailesine teslim edildi. Çocuklarının bulunmasıyla büyük mutluluk duyan aile, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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