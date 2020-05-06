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Elazığ’da jandarma kayıp 4 yaşındaki Berat'ı uyurken buldu

'da kaybolan 4 yaşındaki Berat, arama çalışmalarına katılan ekipleri tarafından evinin yakınında uyurken bulundu. Sağlık durumu iyi olan küçük Berat ailesine teslim edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
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Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Akçakiraz Beldesi'nde 4 yaşındaki , evlerinin önde oynarken kayboldu. Çocuklarına ulaşamayan aile durumu ekiplerine de haber verdi.

UYURKEN BULDU

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler bölgeye giderek aileyle birlikte arama çalışmalarına başladı. Ekipler yaptığı çalışmada küçük çocuğu evinin yakınlarında uyurken buldu.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Sağlık durumu iyi olan küçük Berat ailesine teslim edildi. Çocuklarının bulunmasıyla büyük mutluluk duyan aile, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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