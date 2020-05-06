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Son dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 369 kişi hayatını kaybettti

Son dakika haberleri... İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 369 artarak 29 bin 684'e yükseldi. Avrupa'da can kaybı sayısı artmaya devam ediyor.

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Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
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KORONAVİRÜSTEN 369 KİŞİ HAYATINI KAYBETTTİ

İtalya'da son 24 saatte yeni tip (Covid-19) nedeniyle 369 kişi hayatını kaybederken toplam ölü sayısı 29 bin 684'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyon 600 binden fazla kişiye bulaşan ve 260 binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Avrupa'da can kaybı sayısı artmaya devam ediyor.

İtalya'da açıklanan son verilere göre son 24 saatte 369 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 29 bin 684'e yükseldiği bildirildi. Ülkede bin 444 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 214 bin 457'ye ulaştığı ifade edildi.

Ülkede durumu kritik olanların sayısı bin 333 olarak açıklanırken toplam 2 milyon 310 bin 929 Covid-19 testi yapıldığı belirtildi. Ülkede virüsü yenip iyileşenlerin sayısı ise 93 bin 245 olarak aktarıldı.

Öte yandan koronavirüs salgınında sokağa çıkma yasağını uygulayan ilk ülke olan İtalya, Avrupa'da koronavirüsten en çok ölümün yaşandığı 2. ülke konumunda bulunuyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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