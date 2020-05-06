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Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda hasta kalmayınca sağlıkçılar böyle sevindi

'da test ve tedavilerin yapıldığı yerlerden Hastanesi’nde corona virüsten dolayı hastası bitince sağlıkçılar müzik eşliğinde oynayarak kutlama yaptı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
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Ülke genelinde olduğu gibi 'da da koronavirüsle mücadele aralıksız devam ediyor. Kentte bugüne kadar hastalığa yakalanıp hastanelerde tedavisi yapılan 61 kişiden 52'si sağlına kavuştu, 4 kişi ise hayatını kaybetti.

Elazığ'da 5 vakanın normal serviste tedavisi sürerken, (FÜ) Hastanesi dahil diğer hastanelerde yoğun bakımda vaka kalmadığı öğrenildi.

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda hasta kalmayınca sağlıkçılar böyle sevindi KORONAVİRÜS NEDENİYLE YOĞUN BAKIMDA HASTA KALMAYINCA SAĞLIKÇILAR BÖYLE SEVİNDİ

DANS EDEREK KUTLADILAR

FÜ Hastanesi'nde hastası kalmayınca sağlık çalışanları mutluluklarını, müzikle beraber bir odaya tek tek girerek oynayarak gösterdi. Renkli görüntüler oluşturan o anlar ise cep telefonuyla kaydedildi.

Öte yandan Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ise, dün yaptığı açıklamada kentte sadece serviste tedavisi süren 5 hasta kaldığını ve tedavilerinin sürdüğünü belirterek rehavete kapılmamasını istemişti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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