İstanbul’da PTT önlerinde metrelerce kuyruk!
Koronavirüs tedbirleri sıkı şekilde uygulanırken İstanbul’da PTT önlerinde istenmeyen görüntüler ortaya çıktı. İşlem yapmak için gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
A Haber ekipleri, İstanbul'un en kalabalık noktalarından birine Ümraniye'ye gitti. Merkez postane önünden canlı yayına bağlanan muhabir Mehmet Nilüfer son durumu aktardı.
İŞLEM YAPMAK İÇİN GELDİLER
Çevredeki ve mahalle içlerindeki PTT şubeleri kapatıldığı için sadece bu nokta hizmet veriyor. Peki bu durum sokağa nasıl yansıyor? E-Devlet şifresi almak için gelenler, emekli maaşı için gelenler, sosyal yardımını almak için gelenler var.
METRELERCE KUYRUK
PTT önünde başlayan kuyruk metrelerce uzuyor. Zaman zaman sosyal mesafenin yok sayıldığı ve maske takmayanların olduğu göze çarpıyor. Vatandaşlar, 1 buçuk saat beklediğini söyleyip işlem yaptı belirtti.
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