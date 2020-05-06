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Dehşete düşüren olay! Süper Lig'in eski oyuncusu 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

'da koronavirüs şüphesiyle 23 Nisan'da tedaviye alındığı hastanede aynı gün yaşamını yitiren 5 yaşındaki Kasım Toktaş'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.05.2020
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SÜPER LİG'İN ESKİ OYUNCUSU OĞLUNU BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Bir dönem 'de de top koşturan Cevher Toktaş (33), 11 gün sonra hastanede oğlu Kasım'ı boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Toktaş ifadesinde, "15 dakika boyunca yastığı oğlumun kafasına bastırdım. Oğlum çırpınıyordu. Ancak ben ölene kadar yastıkla baskıya devam ettim" dedi.

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