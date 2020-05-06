Dehşete düşüren olay! Süper Lig'in eski oyuncusu 5 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

Bir dönem Süper Lig'de de top koşturan Cevher Toktaş (33), 11 gün sonra hastanede oğlu Kasım'ı boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Toktaş ifadesinde, "15 dakika boyunca yastığı oğlumun kafasına bastırdım. Oğlum çırpınıyordu. Ancak ben ölene kadar yastıkla baskıya devam ettim" dedi.

