07 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da iş yerindeki yangını sosyal mesafeye uymadan izlediler! Kasadaki paralar da yandı

İstanbul’da iş yerindeki yangını sosyal mesafeye uymadan izlediler! Kasadaki paralar da yandı

’da saat 11:30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle kapalı bir telefoncu dükkanında çıktı. ekiplerinin söndürdüğü yangını izleyen mahalle sakinlerinin sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadıkları görüldü. Bilgisayar ve birçok ürünün yandığı iş yerinin ahşap kasasındaki bir miktar da yandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
ABONE OL
SOSYAL MESAFE TANIMADILAR! PARALAR KÜL OLDU

ilçesinde bulunan Eskişehir Mahallesi Akağalar Caddesi üzerindeki bir telefoncu dükkanında saat 11:30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kapalı dükkandan çıkan dumanı gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi.

SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPTI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri iş yerinin camını kırarak yangına müdahalede bulundu. Daha sonra pencerenin demir korkuluklarını keserek içeri giren itfaiye ekipleri, elektrik şalterlerini kapatıp soğutma çalışması yaptı.

PARALAR YANDI

Bilgisayar ve birçok ürünün yandığı iş yerinin ahşap kasasındaki bir miktar da yandı.

SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Yangını izlemek için olay yerinde toplanan aralarında çocukların da olduğu mahalle sakinlerinin sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları görüldü. İtfaiye ekipleri kapalı iş yerinde çıkan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA