İstanbul’da iş yerindeki yangını sosyal mesafeye uymadan izlediler! Kasadaki paralar da yandı
İstanbul’da saat 11:30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle kapalı bir telefoncu dükkanında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangını izleyen mahalle sakinlerinin sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadıkları görüldü. Bilgisayar ve birçok ürünün yandığı iş yerinin ahşap kasasındaki bir miktar para da yandı.
Şişli ilçesinde bulunan Eskişehir Mahallesi Akağalar Caddesi üzerindeki bir telefoncu dükkanında saat 11:30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kapalı dükkandan çıkan dumanı gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi.
SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPTI
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerinin camını kırarak yangına müdahalede bulundu. Daha sonra pencerenin demir korkuluklarını keserek içeri giren itfaiye ekipleri, elektrik şalterlerini kapatıp soğutma çalışması yaptı.
PARALAR YANDI
Bilgisayar ve birçok ürünün yandığı iş yerinin ahşap kasasındaki bir miktar para da yandı.
SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR
Yangını izlemek için olay yerinde toplanan aralarında çocukların da olduğu mahalle sakinlerinin sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları görüldü. İtfaiye ekipleri kapalı iş yerinde çıkan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
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