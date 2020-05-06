Sakarya’da meslek lisesi öğretmenleri ‘Online Ateş Ölçer’ cihazı üretti
İMKB Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmenleri, koronavirüsü kapsamında 'Online ateş ölçer' cihazı üretti. Kullanımı basit olan cihaz, kullanıcının vücut sıcaklığını hem bilgisayar ve hem de telefon ortamından aktarıp takip edilebiliyor. Aktarılan sıcaklık verileri web sitesi veya mobil programlar ile izlenebiliyor, personelin cihazı kullanma ve yüksek ateş durumları alarm ile yetkiliye bildiriliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) korona virüs ile mücadelede ilk günden itibaren meslek liselerindeki üretim kapasitesini aktif hale getirdi. Korona virüs ile mücadelede cerrahi maske, tulum, siperlik, dezenfektan, kolonya gibi ürünlerin yanında farklı birçok cihaz da meslek liselerinde üretilmeye devam ediyor.
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