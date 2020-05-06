07 Mayıs 2020, Perşembe
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Sakarya’da meslek lisesi öğretmenleri ‘Online Ateş Ölçer’ cihazı üretti

Mesleki ve Öğretmenleri, koronavirüsü kapsamında '' cihazı üretti. Kullanımı basit olan cihaz, kullanıcının vücut sıcaklığını hem bilgisayar ve hem de telefon ortamından aktarıp takip edilebiliyor. Aktarılan sıcaklık verileri veya mobil programlar ile izlenebiliyor, personelin cihazı kullanma ve yüksek ateş durumları alarm ile yetkiliye bildiriliyor.

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Giriş Tarihi: 06.05.2020 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020
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() virüs ile mücadelede ilk günden itibaren meslek liselerindeki üretim kapasitesini aktif hale getirdi. Korona virüs ile mücadelede cerrahi maske, tulum, siperlik, dezenfektan, kolonya gibi ürünlerin yanında farklı birçok cihaz da meslek liselerinde üretilmeye devam ediyor.

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