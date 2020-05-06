Sakarya’da meslek lisesi öğretmenleri ‘Online Ateş Ölçer’ cihazı üretti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) korona virüs ile mücadelede ilk günden itibaren meslek liselerindeki üretim kapasitesini aktif hale getirdi. Korona virüs ile mücadelede cerrahi maske, tulum, siperlik, dezenfektan, kolonya gibi ürünlerin yanında farklı birçok cihaz da meslek liselerinde üretilmeye devam ediyor.